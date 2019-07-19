Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в ШереметьевоИзвестия вчера в 23:51
Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила «РИА Новости» директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова.
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