Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в МосквеГазета.Ru 10:59
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
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Происшествия
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«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
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Происшествия
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Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника
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