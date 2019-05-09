Восемь человек пострадали из-за грозы в МосквеГазета.Ru 10:59

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Космос НАСА разрабатывает «мягких роботов» для исследования других планет Два стажера из НАСА входят в состав научной группы, работающей над созданием «мягких роботов», которые могут быть использованы для исследования объектов, находящихся за пределами земной орбиты.

Футбол Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.

Армия и оружие WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США «Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.

Происшествия В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Общество Кот съел осу и покорил пользователей Сети "Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.

Футбол Итальянская Серия А представила новый логотип Итальянская Серия А презентовала свой новый логотип. Эмблема представляет собой букву «А» в виде алмаза.

Авто Цены на новые автомобили в России продолжают расти Специалисты зафиксировали в мае изменение цен на 2 модели премиальных брендов и одну — из массового сегмента.

Футбол «Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

Авто «Элита» советского автопрома: модели с двигателем V8 Характерной «фишкой» автомобилей являлся черный цвет.ЗИЛ-111Первый лимузин с двигателем V8 вышел в 1959 году.

Происшествия Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.

Общество За знаковый проект в центре Петербурга началась борьба 3S Development представила РБК Петербург свою концепцию развития территории оранжерейного комплекса теплиц Таврического сада, созданную для ООО «Тандем-Истейт».

Происшествия В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.

Армия и оружие Главный парад Победы проходит на Красной площади Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.

Политика Трюдо обсудил с Трампом освобождение задержанных в Китае канадцев Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом США Дональдом Трампом отношения с Китаем, в том числе вопрос о двух задержанных в этой стране канадских гражданах.

Политика Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.

Общество Воздушная часть парада Победы отменена Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.

Политика В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.

Кино Вышел первый трейлер фильма «Оно 2» Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.