Восемь человек пострадали из-за грозы в МосквеГазета.Ru 10:59

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

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