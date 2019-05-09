Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в МосквеГазета.Ru 10:59
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
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Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
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Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
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Происшествия
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Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет.
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В России разработают катер на водных лыжах, способный разгоняться свыше 200 километров в час
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Общество
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Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети
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Происшествия
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Гендерно-нейтральные смайлики появятся на всех устройствах с Android 10 Q уже в конце этого года.
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Экономика
Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%
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Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера
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Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
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Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
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Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»
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Обновлено в 07:16
Политика
США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций
Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции 9 мая.
Обновлено в 09:13
Политика
Белоусов допустил ослабление рубля из-за торгового спора США и Китая
Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, возможно ослабление рубля, так как это может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков, заявил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов.
Обновлено в 13:09
Политика
Зеленский назвал 9 Мая «Днем Благодарения»
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
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Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Общество
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Здоровье
Как частота пульса влияет на продолжительность жизни
В эксперименте приняли участие 798 мужчин 1943 года рождения, которых разделили на четыре группы: у представителей первой пульс был 55 ударов;у второй – 55 – 65;у третьей – 65 – 75;у четвертой – более 75 ударов в минуту.
Обновлено в 08:58
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Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59