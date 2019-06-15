Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской областиТАСС вчера в 15:33

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее полиция сообщала о семи погибших и двух пострадавших.
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Медики рассказали о состоянии выжившей в ДТП под Воронежем 10-летней девочки

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В полиции уточнили детали ДТП с 8 жертвами

МОЁ! Оnline Воронеж04:03

Уголовное дело возбудили после аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек

ТАСС04:05

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В МЧС рассказали, как спасали единственную выжившую в ДТП под Воронежем девочку

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Врачи рассказали о состоянии 10-летней девочки, выжившей в аварии под Воронежем с 8 погибшими

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Происшествия

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

Обновлено в 06:10
Армия и оружие

В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации

В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Общество

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Экономика

Якутия намерена значительно увеличить объем несырьевого экспорта

Якутия намерена значительно увеличить объем экспортных поставок несырьевой неэнергетической продукции, заявил глава Якутии Айсен Николаев на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).
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Трамп опроверг сообщения о кибератаках на российскую энергосистему

Президент США Дональд Трамп опроверг опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы участившихся кибератаках американских спецслужб на российскую энергосистему.
Обновлено в 06:17
Футбол

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"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
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В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России

На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Спорт

Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек

15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске

Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Путешествия

Петербург стал вторым в мире по популярности для медицинского туризма

Результаты опроса показали, что Санкт-Петербург (20% опрошенных) занял второе место по популярности у медтуристов в мире, уступив израильскому городу.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Дрессированную медведицу, напавшую на людей в Балакове, сняли на видео

Обновлено в 07:23
Политика

Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину

Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
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Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено вчера в 20:23
Единоборства

Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца

Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Общество

В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику

Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать вкусную клубнику.
Обновлено в 04:24
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Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
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Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

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В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 03:59
Происшествия

В Кудрово от взрыва в жилом доме выбило стёкла

Очевидцы происшествия рассказали, что в жилой квартире произошел взрыв, от которого выбило стекло.
Обновлено в 07:12
Общество

Ученые выяснили всю правду об активированном угле

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
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Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо

Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

С остановок Ставрополя убрали возмутившую горожан социальную рекламу

Жителей краевой столицы привели в негодование плакаты со слоганами «Семья бесценна, когда полноценна».
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама.
Обновлено вчера в 19:15
Религия

Православные отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают День святой Троицы, или Петидесятницу, сообщает ТАСС. Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период.
Обновлено в 01:33
Общество

Познер раскрыл секрет воспитания счастливых детей

Телеведущий Владимир Познер рассказал, как в условиях современной России воспитывать детей, чтобы они выросли счастливыми людьми.
Обновлено в 06:42
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Билялетдинов находится на просмотре в «Сочи»

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов подтвердил информацию о том, что полузащитник Динияр Билялетдинов находится в клубе на просмотре.
Обновлено вчера в 15:31
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Элвин Грей выложил «примирительный» пост с солистом группы «Пицца»

Радик Юльякшин, больше известный как Элвин Грей, выложил у себя на странице в соцсетях фотографию с солистом группы «Пицца» Сергеем Приказчиковым.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Цыгане начали покидать Пензенскую область после драки и убийства в Чемодановке

Обновлено в 05:58
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