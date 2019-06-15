Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской областиТАСС вчера в 15:33
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее полиция сообщала о семи погибших и двух пострадавших.
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Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
В самопровозглашенной ДНР обвинили Киевские власти в подготовке провокации, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Экономика
Якутия намерена значительно увеличить объем несырьевого экспорта
Якутия намерена значительно увеличить объем экспортных поставок несырьевой неэнергетической продукции, заявил глава Якутии Айсен Николаев на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).
Обновлено в 07:08
Политика
Трамп опроверг сообщения о кибератаках на российскую энергосистему
Президент США Дональд Трамп опроверг опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы участившихся кибератаках американских спецслужб на российскую энергосистему.
Обновлено в 06:17
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России
На Украине пресекли незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено вчера в 09:35
Спорт
Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек
15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Путешествия
Петербург стал вторым в мире по популярности для медицинского туризма
Результаты опроса показали, что Санкт-Петербург (20% опрошенных) занял второе место по популярности у медтуристов в мире, уступив израильскому городу.
Обновлено в 02:24
Политика
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину
Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Экономика
Исследователи выяснили, зачем россиянам микрозаймы
Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено вчера в 20:23
Единоборства
Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца
Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Общество
В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать вкусную клубнику.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
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Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
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Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Кудрово от взрыва в жилом доме выбило стёкла
Очевидцы происшествия рассказали, что в жилой квартире произошел взрыв, от которого выбило стекло.
Обновлено в 07:12
Общество
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Политика
Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо
Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
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Общество
С остановок Ставрополя убрали возмутившую горожан социальную рекламу
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Армия и оружие
Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама
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Обновлено вчера в 19:15
Религия
Православные отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают День святой Троицы, или Петидесятницу, сообщает ТАСС. Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период.
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Общество
Познер раскрыл секрет воспитания счастливых детей
Телеведущий Владимир Познер рассказал, как в условиях современной России воспитывать детей, чтобы они выросли счастливыми людьми.
Обновлено в 06:42
Футбол
Билялетдинов находится на просмотре в «Сочи»
Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов подтвердил информацию о том, что полузащитник Динияр Билялетдинов находится в клубе на просмотре.
Обновлено вчера в 15:31
Музыка
Элвин Грей выложил «примирительный» пост с солистом группы «Пицца»
Радик Юльякшин, больше известный как Элвин Грей, выложил у себя на странице в соцсетях фотографию с солистом группы «Пицца» Сергеем Приказчиковым.
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