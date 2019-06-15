Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под ВоронежемРоссийская газета 03:50
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек. Напомним, вечером в субботу на трассе Воронеж-Луганск столкнулись Ford Focus и Volkswagen Caravelle.
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Происшествия
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