Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под ВоронежемРоссийская газета 03:50

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек. Напомним, вечером в субботу на трассе Воронеж-Луганск столкнулись Ford Focus и Volkswagen Caravelle.

Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

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