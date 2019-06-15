Происшествия

Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под ВоронежемРоссийская газета 03:50

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек. Напомним, вечером в субботу на трассе Воронеж-Луганск столкнулись Ford Focus и Volkswagen Caravelle.
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Девочка, выжившая в ДТП под Воронежем, получит необходимую помощь

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Пострадавшая в ДТП под Воронежем девочка находится в состоянии средней степени тяжести

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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве во время драки селян с цыганами

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Происшествия

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Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»

Вратарь Джанлуиджи Буффон, покинувший «ПСЖ», рассказал, почему отказался от продления контракта с французским клубом.
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Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах, ведется расследование, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
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На парад чемпионов в Сент-Луисе пришло 500 тысяч человек

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Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию

Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
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Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

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Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
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Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
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Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
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Среди множества проектов компании эксперты выбрали пять лучших гаджетов, выпущенных в нынешнем году.
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