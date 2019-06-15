Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской областиТАСС вчера в 15:33
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее полиция сообщала о семи погибших и двух пострадавших.
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Политика
В ЛНР оценили мирные инициативы Зеленского по Донбассу
Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что приход к власти украинского лидера Владимира Зеленского никак не повлиял на урегулирование ситуации в Донбассе.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика
В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Футбол
Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что может покинуть английский клуб.
Обновлено в 06:18
Спорт
Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали
Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
Обновлено в 08:00
Спорт
В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отправилась на свадьбу со своим экс-бойфрендом
Как оказалось, там Ольга не совсем отдыхает – она прилетела на свадьбу, а сопровождал ее никто иной как ее бывший бойфренд Тимофей Майоров.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в ритуальном убийстве
По предварительным данным, обстоятельства таковы, что у старшего сына хоккеиста, 18-летнего Максима, вечером по неизвестным пока причинам возник конфликт с матерью, после чего он схватил нож и попытался нанести смертельный удар.
Обновлено 14 июня в 06:46
Футбол
Ринат Билялетдинов: «Динияр и „Сочи“? Еще неизвестно, кто кого просматривает»
Раз Динияр поехал в "Сочи", значит, стимул еще остается.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08
Политика
Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Происшествия
По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело
По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).
Обновлено в 08:49
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS
Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Обновлено вчера в 14:02
Футбол
Дзола покинет «Челси» этим летом
Джанфранко Дзола уйдёт из тренерского штаба «Челси» этим летом.
Обновлено в 08:53
Авто
Чем обработать днище авто, чтобы избежать коррозии?
Кстати, в мастике бывает еще и ингибитор коррозии, который классно борется со ржавчиной, предотвращая ее распространение.
Обновлено в 08:10
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе
Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Саратове «Газель» снесла забор и вылетела на детскую площадку
Спускаясь с Кумысной поляны, водитель грузовой «Газели» потерял управление, врезался в металлический забор и, снеся его, оказался на детской площадке.
Обновлено в 07:35