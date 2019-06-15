Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской областиТАСС вчера в 15:33

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее полиция сообщала о семи погибших и двух пострадавших.

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

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