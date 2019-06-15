Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской областиТАСС вчера в 15:33
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МВД. Ранее полиция сообщала о семи погибших и двух пострадавших.
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На воронежской трассе столкнулись легковушка и микроавтобус: 7 погибших, 2 пострадавших
РИА Воронежвчера в 14:59
О состоянии 10-летней девочки, выжившей в ДТП с 8 погибшими, рассказали Воронежские врачи
Блокнот Воронежвчера в 16:32
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
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Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
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Происшествия
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Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
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Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
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Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
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Обновлено вчера в 06:20