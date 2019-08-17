с чего всё началось

В ночь с пятницы на субботу, 17 августа, в популярном одесском отеле "Токио Стар", который расположен недалеко от легендарного рынка "Привоз", произошел пожар. Погибли восемь человек, еще 10 пострадали.

При пожаре в гостинице Одессы погибли восемь туристов

Футбол Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло» Защитник Зенита Эммануэль Маммана не перейдет в Сассуоло и останется в клубе, сообщает TyC Sports.

Происшествия Полицейский напал на кандидата в депутаты Петербурга Полиция выясняет, что привело к проблеме между сотрудником правоохранительных органов и кандидатом в депутаты, сообщают "Питерские заметки".

Происшествия МАК расшифровал «черные ящики» севшего на кукурузное поле А321 Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали «черные ящики» самолета А321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле.

Шоу-бизнес Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.

Гаджеты Huawei Mate 20X 5G распродали за один час Смартфон Huawei Mate 20X с поддержкой 5G наконец появился в Китай, однако спустя менее одного часа устройство уже было недоступен для покупки.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Политика Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.

Происшествия На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия На незаконную свалку около аэропорта «Жуковский» выехала спецкомиссия Сегодня в Подмосковье начнет работу комиссия, которая должна проверить информацию о скоплении птиц на мусорных свалках близ аэропорта «Жуковский», где накануне произошло ЧП с пассажирским лайнером.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Музыка Гаспарян: Мадонна пожинает плоды своего величия и переосмысливает себя Как считает критик, в настоящий момент певица "пожинает плоды своего величия". Ей уже давно не нужно гнаться за рейтингами и наградами.

Происшествия Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».

Футбол «Брешия» предложила контракт экс-игроку «Зенита» Как сообщает Football-Italia, итальянский клуб предложил футболисту двухлетний контракт с заработной платой в размере 1 миллиона евро за сезон.

Футбол Сборная Нигерии по баскетболу не получила деньги на подготовку к ЧМ Команда Нигерии, соперник сборной России на групповом этапе чемпионата мира по баскетболу, не получила от спортивной комиссии страны деньги на экипировку, питание и переезды.

Происшествия СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.

Армия и оружие Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.

Политика В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

Культура Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.