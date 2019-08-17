Происшествия

При пожаре в гостинице Одессы погибли восемь туристовРоссийская газета 03:21

В ночь с пятницы на субботу, 17 августа, в популярном одесском отеле "Токио Стар", который расположен недалеко от легендарного рынка "Привоз", произошел пожар. Погибли восемь человек, еще 10 пострадали.
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При пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек, еще десять пострадали, сообщается
 на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РБКвчера в 23:30

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Пожар в отеле Одессы: погибли восемь человек

Комсомольская правда03:20

В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек

ТАСС00:04

Пожар в отеле Одессы унес жизни восьми человек, 10 пострадали

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При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

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В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

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В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек

РБКвчера в 23:30
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Подробности страшного пожара в Одессе: Пока никого из погибших не опознали, поэтому их гражданство не установлено

КП - Молдова02:35
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