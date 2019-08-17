Происшествия
При пожаре в гостинице Одессы погибли восемь туристовРоссийская газета 03:21
В ночь с пятницы на субботу, 17 августа, в популярном одесском отеле "Токио Стар", который расположен недалеко от легендарного рынка "Привоз", произошел пожар. Погибли восемь человек, еще 10 пострадали.
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с чего всё началось
При пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек, еще десять пострадали, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.РБКвчера в 23:30
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Защитник Зенита Эммануэль Маммана не перейдет в Сассуоло и останется в клубе, сообщает TyC Sports.
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Происшествия
Полицейский напал на кандидата в депутаты Петербурга
Полиция выясняет, что привело к проблеме между сотрудником правоохранительных органов и кандидатом в депутаты, сообщают "Питерские заметки".
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Происшествия
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Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали «черные ящики» самолета А321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле.
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Шоу-бизнес
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Фото: joinfo.ua 44-летней продюсеру Димы Билана надоела критика ее внешности. В своем блоге она решила ответить хейтерам — сообщает WomanEL.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
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Наука
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Обновлено вчера в 08:49
Политика
Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд
Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.
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Происшествия
На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции
Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:09
Наука
В России нашли способ создания магнитного компьютера
Обновлено 15 августа в 10:34
Происшествия
На незаконную свалку около аэропорта «Жуковский» выехала спецкомиссия
Сегодня в Подмосковье начнет работу комиссия, которая должна проверить информацию о скоплении птиц на мусорных свалках близ аэропорта «Жуковский», где накануне произошло ЧП с пассажирским лайнером.
Обновлено вчера в 04:12
Футбол
«Урал» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы
"Урал" и "Крылья Советов" объявили стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ.
Обновлено в 05:35
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Музыка
Гаспарян: Мадонна пожинает плоды своего величия и переосмысливает себя
Как считает критик, в настоящий момент певица "пожинает плоды своего величия". Ей уже давно не нужно гнаться за рейтингами и наградами.
Обновлено вчера в 10:36
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
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Технологии
Составлен рейтинг самых популярных мобильных приложений у россиян
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Футбол
«Брешия» предложила контракт экс-игроку «Зенита»
Как сообщает Football-Italia, итальянский клуб предложил футболисту двухлетний контракт с заработной платой в размере 1 миллиона евро за сезон.
Обновлено в 02:48
Футбол
Сборная Нигерии по баскетболу не получила деньги на подготовку к ЧМ
Команда Нигерии, соперник сборной России на групповом этапе чемпионата мира по баскетболу, не получила от спортивной комиссии страны деньги на экипировку, питание и переезды.
Обновлено в 05:44
Футбол
Промес: «Есть чувство, что в „Аяксе“ я все начал заново»
Есть чувство, что я все начал заново.
Обновлено в 03:41
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
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Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Путешествия
Почему в России не развита система «all inclusive»
Вадим Прасов акцентировал на том, что в стране не развита система «все включено» из-за того, что курортные города России с самого начала не предполагали наличие массовых туристических потоков россиян и иностранных туристов, поэтому такие курорты и не могут рассчитывать на длительный летний сезон, чего нельзя сказать о популярной Анталье, расположенной в Турции.
Обновлено в 04:28