Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в гостинице ОдессыГазета.Ru 03:53

В результате пожара в одном из отелей Одессы погибли восемь человек, а десять - пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, пожар произошел в отеле "Токио стар" в ночь с 16 на 17 августа.
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