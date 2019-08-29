Восемь человек погибли под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, их тела обнаружили спасатели. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг, 29 августа. По оперативной информации, под завалами людей нет.

Восемь человек погибли при обрушении дома в Львовской области

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