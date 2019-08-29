Происшествия
ИзвестияВосемь человек погибли при обрушении дома в Львовской области
Восемь человек погибли под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, их тела обнаружили спасатели. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг, 29 августа. По оперативной информации, под завалами людей нет.
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Общество
Навальный рассказал о квартире Беглова за 150 млн рублей
Алексей Навальный рассказал, что у бывшегр полпреда президента в ЦФО Александра Беглова, который сейчас временно исполняет обязанности губернатора Санкт-Петербурга, есть квартира в Москве стоимостью 150 миллионов рублей.
Рязанский городской сайт вчера в 12:50
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя
Советский спорт 04:51
Происшествия
В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины в ковре
Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у заброшенного стадиона.
Известия 06:01
Футбол
«Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»
«Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.
Чемпионат 06:26
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова
Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
РИА Новости 06:18
Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Политика
Зеленский выбрал премьера Украины
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выбрал будущего премьера страны.
Газета.Ru 06:13
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 27 августа в 07:03
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Общество
Глава Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
Основатель и глава китайской компании в сфере интернет-коммерции Alibaba Джек Ма заявил, что люди во всем мире должны работать только 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта.
Газета.Ru 05:54
Армия и оружие
В России появилась лазерная система посадки самолетов в плохую погоду
Холдинг «Швабе» создал лазерную систему посадки самолетов в плохую погоду, сообщили в пресс-службе компании.
Московский Комсомолец 06:39
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Политика
Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву
Кремль не стал комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву.
Коммерсантъ 05:59
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Кино
Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль вчера в 14:10
Политика
МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа
Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
РИА Новости 04:15
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Энергетика
Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине
Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США.
RT на русском 05:34
Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы
Главные врачи двух больниц в Нижнем Тагиле отстранены от работы до окончания проверки, начатой после массового увольнения хирургов.
REGNUM 03:19
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Политика
В России боевой вертолет разгонят до 600 км/ч
Компания «Камов» (входит в «Вертолеты России») разработала технологию, разгоняющую боевой вертолет до скорости 600 километров в час, что быстрее перспективного американского аналога.
BFM.ru 06:52