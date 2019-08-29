Происшествия

ИзвестияИзвестияВосемь человек погибли при обрушении дома в Львовской области

Восемь человек погибли под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, их тела обнаружили спасатели. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг, 29 августа. По оперативной информации, под завалами людей нет.
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Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми

Российская газета03:29

Число погибших при обрушении дома подо Львовом выросло до восьми

RT на русском01:57

Под завалами обрушившегося дома во Львовской области обнаружены тела восьми погибших

Эхо Москвы00:31

Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми

РИА Новости01:43

Восемь человек погибли при обрушении подъезда дома в Львовской области

Интерфакс01:37

Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми

РБК00:33

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения дома во Львовской области

ТАСС01:47
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
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