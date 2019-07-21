Происшествия

Восемь болельщиков попали в полицию после матча «Ростова» и «Спартака»Rostof.ru вчера в 05:36

В полицию попали восемь болельщиков после того, как нарушили правила поведения во время вчерашнего футбольного матча между «Ростовом» и «Спартаком». Об этом сообщает управление Росгвардии по Ростовской области. Его сотрудники участвовали в задержании нарушителей.
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