Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метроREGNUM 01:36

Зеленая, коричневая, синяя и фиолетовая ветки московского метро лидируют по количеству зафиксированных преступлений. Об этом пишут 16 апреля «Известия» со ссылкой на данные УВД на Московском метрополитене.

Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро

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Происшествия В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».

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Космос SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.

Космос Pepsi запустит рекламу на орбите Земли Первым клиентом StartRocket станет корпорация PepsiCo, которая готова разместить на орбите рекламу своего энергетика Adrenaline Rush.

Общество Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).

Шоу-бизнес Алдонин вмешался в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин планирует урегулировать спор с гражданским мужем певицы, хоккеистом Александром Фроловым, в судебном порядке.

Происшествия Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.

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Происшествия Опубликованы фото последствий пожара внутри собора Нотр-Дам Французские СМИ опубликовали фотографии последствий пожара в соборе Парижской Богоматери.

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Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada «Перейдя по ссылке https://www.lada.ru/study/11418744.html, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают»,– говорится в сообщении.

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Происшествия AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама "Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.

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