Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метроREGNUM 01:36
Зеленая, коричневая, синяя и фиолетовая ветки московского метро лидируют по количеству зафиксированных преступлений. Об этом пишут 16 апреля «Известия» со ссылкой на данные УВД на Московском метрополитене.
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Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, ударившую школьниц
Обновлено в 02:20
Авто
Компания Chery представила в Шанхае «бронзовый» концепт-кар
Принадлежащий китайскому автогиганту суббренд Exeed показал свой электрический концепт-кар, получивший название E-IUV.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро
На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Космос
Pepsi запустит рекламу на орбите Земли
Первым клиентом StartRocket станет корпорация PepsiCo, которая готова разместить на орбите рекламу своего энергетика Adrenaline Rush.
Обновлено вчера в 05:35
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Алдонин вмешался в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин планирует урегулировать спор с гражданским мужем певицы, хоккеистом Александром Фроловым, в судебном порядке.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции
Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Удмуртии подросток погиб после дискотеки
После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.
Обновлено в 02:33
Общество
Девушка из Великобритании получила инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 00:50
Происшествия
Опубликованы фото последствий пожара внутри собора Нотр-Дам
Французские СМИ опубликовали фотографии последствий пожара в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 00:04
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей Lada
«Перейдя по ссылке https://www.lada.ru/study/11418744.html, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 03:30
Происшествия
При пожаре в соборе Нотр-Дам пострадали два полицейских и пожарный
В результате пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое сотрудников полиции и один пожарный, они получили лёгкие ранения.
Обновлено в 03:17
Происшествия
AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама
"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.
Обновлено в 03:21
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
На Джастина Бибера подал в суд задетый его машиной фотограф
В США фотограф, которого задел канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, когда ехал на автомобиле, подал на певца суд.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов
Спасатели тушат крупный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 03:34
Кино
Первая серия финала «Игры престолов» побила рекорд просмотров
Первая серия финального сезона культовой саги "Игра престолов" поставила сразу несколько рекордов в США.
Обновлено в 03:31
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19