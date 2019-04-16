Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метроREGNUM 01:36
Зеленая, коричневая, синяя и фиолетовая ветки московского метро лидируют по количеству зафиксированных преступлений. Об этом пишут 16 апреля «Известия» со ссылкой на данные УВД на Московском метрополитене.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:13, Ашберн
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Обновлено вчера в 22:21
Игры
Владелец «Канобу» и «Игромании» стал единственным продавцом рекламы на Games.Mail.ru
Компания-владелец «Канобу» и «Игромании» стала эксклюзивным продавцом рекламы на Games.Mail.ru.
Обновлено в 03:35
Экономика
Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok
По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц
В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
Обновлено в 02:49
Здоровье
В ВОЗ рассказали о четырехкратном росте заболеваемости корью в мире
С января по март 2019 года в мире зарегистрировано более 112 тыс. случаев заболеваемости корью, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано свыше 28 тыс. случаев, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 01:48
Происшествия
В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет
Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
Обновлено в 04:56
Политика
Конгресс США запросил у ряда банков информацию о финансах Трампа
Демократы американского конгресса выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией.
Обновлено в 02:55
Экономика
Председатель правления Мосбиржи Афанасьев покидает пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Общество
Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд
Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 03:44
Политика
Родители Зеленского не поддерживали сына в баллотировании на пост президента Украины
Родители Владимира Зеленского не хотели, чтобы их сын баллотировался на пост президента Украины.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Общество
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
«Морской старт» перебазируют от США к России
Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Служебное расследование начато по факту отсутствия в крымских аптеках лекарств для льготников – Аксёнов
Глава Республики Крым сообщил о начале служебного расследования по факту отсутствия с января в крымских аптеках ряда лекарственных препаратов для граждан льготных категорий.
Обновлено в 05:04
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Происшествия
Мужчина застрелил четверых знакомых и сдался полиции в Канаде
Личность мужчины не раскрывается, однако известно, что он убивал только знакомых ему людей, которые проживали в разных районах города.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
На Ямале из-за метели закрыли зимники и отменили авиарейсы
В Ямало-Ненецком автономном округе из-за недостаточной видимости, метели и порывистого ветра со снегом закрыты автозимники и переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги.
Обновлено в 04:00
Политика
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Общество
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов
Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размешать хостелы в жилых домах будет запрещено.
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие
Путин направил группу российских военных в состав миссии ООН в ЦАР
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Жириновский выступил против возвращения России в ПАСЕ
Российский политик и лидер партии "ЛДПР" Владимир Жириновский заявил, что Россия ни на каких условиях не должна возвращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:18