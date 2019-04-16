Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метроREGNUM 01:36
Зеленая, коричневая, синяя и фиолетовая ветки московского метро лидируют по количеству зафиксированных преступлений. Об этом пишут 16 апреля «Известия» со ссылкой на данные УВД на Московском метрополитене.
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Стали известны самые популярные у карманников станции столичного метро
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Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
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