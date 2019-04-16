Общество

Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метроREGNUM 01:36

Зеленая, коричневая, синяя и фиолетовая ветки московского метро лидируют по количеству зафиксированных преступлений. Об этом пишут 16 апреля «Известия» со ссылкой на данные УВД на Московском метрополитене.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Полиция назвала самые опасные станции московского метро

РБК00:59

Названы пять самых криминальных станций московского метро

Известиявчера в 19:19

Полицейские назвали самые «криминальные» станции метро Москвы

Вечерняя Москвавчера в 22:33

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

RT на русскомвчера в 22:30

Названы самые криминальные станции московского метро

Мослентавчера в 22:07

Названы самые криминальные станции московского метро

РЕН ТВвчера в 19:26

Стали известны самые популярные у карманников станции столичного метро

Вести Подмосковьявчера в 23:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Авто

Электрический Camaro EL1 готов для участия в Formula D

Тюнинговая компания Napoleon Motosport создала EL1 Camaro для участия в гонках.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован, сообщает Le Parisien. Отмечается, что бесконтрольное распространение пожара остановлено.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Нетрезвый мужчина управлял школьным автобусом с детьми

В Иркутской области задержали пьяного водителя, который управлял школьным автобусом, в салоне которого находилось десять детей.
Обновлено в 00:56
Общество

Британское правительство запретит детям «лайки» в соцсетях

Правительственный регулятор сети интернет в Великобритании намерен запретить несовершеннолетним ставить «лайки» в Facebook и Instagram, 15 апреля передает агентство Associated Press (AP).
Обновлено вчера в 09:49
Экономика

Путин поддержал проектирование ВСМ Москва-Санкт-Петербург, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:25
Политика

Зеленский опубликовал оскорбительное видеообращение к Порошенко

Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Омской области пострадали семь человек

На момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 человек. По имеющимся данным, пострадали семеро, они госпитализированы.
Обновлено вчера в 09:07
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Большинство россиян считает Ассанжа борцом за свободу и альтруистом

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа большинство россиян считает борцом за свободу и альтруистом.
Обновлено вчера в 21:39
Кино

Первая серия продолжения «Игры престолов» поставила несколько рекордов

Обновлено в 00:46
Религия

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Патрик Виейра может возглавить «Лион»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра может возглавить «Лион», сообщает Тhe Sun.
Обновлено вчера в 20:44
Общество

Проезд в электричках предложили сделать бесплатным для льготников

Врио губернатора Петербурга предложил сделать бесплатным проезд в электричках для льготников.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров

Обновлено вчера в 23:51
Политика

Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом

В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
Финансы

Средняя максимальная ставка по вкладам подросла до 7,54%

В I декаду апреля 2019 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших по объёму привлеченных частных вкладов банках составила 7,5350% годовых, сообщает Центробанк РФ.
Обновлено в 01:49
Политика

Россия и НАТО полностью прекращают сотрудничество

Грушко уверен, что решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, абсурдны.
Обновлено вчера в 23:47
Авто

Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ

Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено 14 апреля в 17:01
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

«Рана в сердце Франции»: сгорел собор Парижской Богоматери

В считанные часы пожар охватил всю крышу собора, которая вскоре обрушилась. Незадолго до этого рухнул и знаменитый шпиль.
Обновлено вчера в 21:27
Транспорт

В России подорожал проезд по платным трассам

Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых

В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено вчера в 21:36
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Футбол

Зинедин Зидан: «„Реал“ может и будет играть лучше в следующем сезоне»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен игрой команды в матче 32-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (1:1). – Первый тайм мне не понравился, второй был получше – мы смогли уйти от поражения.
Обновлено вчера в 17:49
Авто

Volkswagen привезла на автосалон в Шанхай кросс-купе Tharu

В сети кросс-купе окрестили как конкурента еще непредставленному Renault Arkana и «БМВ Х4».
Обновлено вчера в 04:02
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые откровенно рассказал об усыновлении сына

Беседа состоялась в ходе передачи «Прямой эфир». Недавно стало известно, что 26-летний сын Зверева, Сергей, был вынужден просить о помощи.
Обновлено в 02:03
Здоровье

Эксперт рассказал, как можно измерить мужское здоровье

Член-корреспондент РАН и главный внештатный специалист при Минздраве России Олег Аполихин рассказал, как можно измерить мужское здоровье.
Обновлено в 01:33
Политика

Брат тигра Амура предсказал победу Зеленского в выборах на Украине

Обновлено в 00:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное