Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метроREGNUM 01:36

Зеленая, коричневая, синяя и фиолетовая ветки московского метро лидируют по количеству зафиксированных преступлений. Об этом пишут 16 апреля «Известия» со ссылкой на данные УВД на Московском метрополитене.

Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро

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