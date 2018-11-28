Футбол
«Ворскла» подтвердила, что матч с «Арсеналом» пройдет в Киеве
«Ворскла» подтвердила, что матч с «Арсеналом» пройдет в КиевеSoccer.ru14:34
Пресс-служба полтавской "Ворсклы" подтвердила, что УЕФА назначил проведение матча в Лиге Европы против лондонского "Арсенала" в Киеве. До последних минут было неясно, состоится ли поединок вообще.
Soccer.ru14:34
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