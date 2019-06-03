Общество

Воронежскую область отключают от аналогового телевещанияREGNUM 03:41

Воронежская область вошла в число российских регионах, с 3 июня перешедших на цифровое телевещание, сообщает ИА REGNUM. Это означает, что аналоговое телевещание федеральных каналов полностью прекращено.
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Еще 60 миллионов россиян сегодня переходят на «цифру»

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Почти в 200 населенных пунктах Новосибирской области возникают проблемы с цифровым ТВ

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Тысячи жителей Прикамья останутся без телевидения после перехода на «цифру»

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ГТРК Нижний Новгород04:01

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РИА Новостивчера в 23:52

Еще 36 регионов России перейдут на цифровое телевещание 3 июня

Известиявчера в 18:31
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Обновлено в 04:02
Авто

LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Футбол

«Ливерпуль» отпраздновал победу в Лиге чемпионов, парад

Парад начался с южной точки Ливерпуля – с улицы Queens Drive.
Обновлено в 03:00
Политика

Израиль и США предложат России сделку по Сирии

Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.
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Происшествия

После сноса памятника Жукову в Харькове завели дело

Обновлено вчера в 15:34
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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Участник драки с бойцом спецназа сообщил детали произошедшего

Обновлено в 04:53
Политика

Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Boeing 737 не смог вылететь из Уфы из-за поломки подкрылок

Обновлено в 03:38
Футбол

Rambler назвал стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги

Vc.ru отмечает, что в подписку входят прямые трансляции матчей, записи игр, аналитические, информационные и развлекательные передачи, посвященный Английской премьер-лиге.
Обновлено в 04:02
Общество

В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов

Обновлено в 04:03
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика

Помпео заявил о готовности США заключить новое соглашение с Ираном

Соединённые Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что он никогда не произведёт атомное оружие.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Ракетная бригада ЧФ развернула в Крыму «Бастионы»

Обновлено в 04:19
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Фото шикарного кипрского особняка Пугачевой и Галкина слили в Сеть

Как рассказало оформлявшее документы агентство, Пугачева и Галкин вложили € 2, 3 млн, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на € 350 тыс. Сдать дом планируют в июле 2019 года, процесс чаще контролирует Галкин.
Обновлено в 05:02
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Политика

Песков напомнил неготовым к диалогу США, что Россия умеет ждать

США демонстрируют неготовность развивать отношения с Россией, но Москва и президент РФ Владимир Путин умеют ждать, заявил пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции

Обновлено в 01:12
Космос

Ученые не могут объяснить периодически появляющиеся вспышки на Луне

Наука не знает точно, как эти явления происходят на Луне, но пытается объяснить их.
Обновлено 31 мая в 10:20
Наука

Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров

Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
Транспорт

Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии метро

Обновлено в 04:52
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Изобретение обладает не достигнутыми никем в мире характеристиками надежности, долговечности и силы света.
Обновлено 01 июня в 04:38
Происшествия

СК показал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области

Следственный комитет России на своём YouTube-канале выложил кадры оперативной съёмки задержания бывшего губернатора Ивановской области, а ныне депутата регионального парламента Павла Конькова.
Обновлено 01 июня в 09:00
Экономика

«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково

Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.
Обновлено вчера в 09:29
Авто

Россияне стали отказываться от дизельных автомобилей

Обновлено в 05:01
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
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