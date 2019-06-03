Общество
Воронежскую область отключают от аналогового телевещанияREGNUM 03:41
Воронежская область вошла в число российских регионах, с 3 июня перешедших на цифровое телевещание, сообщает ИА REGNUM. Это означает, что аналоговое телевещание федеральных каналов полностью прекращено.
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Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Футбол
«Ливерпуль» отпраздновал победу в Лиге чемпионов, парад
Парад начался с южной точки Ливерпуля – с улицы Queens Drive.
Обновлено в 03:00
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.
Обновлено в 04:03
Происшествия
После сноса памятника Жукову в Харькове завели дело
Обновлено вчера в 15:34
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов.
Обновлено в 02:27
Футбол
Rambler назвал стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги
Vc.ru отмечает, что в подписку входят прямые трансляции матчей, записи игр, аналитические, информационные и развлекательные передачи, посвященный Английской премьер-лиге.
Обновлено в 04:02
Общество
В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов
Обновлено в 04:03
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика
Помпео заявил о готовности США заключить новое соглашение с Ираном
Соединённые Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что он никогда не произведёт атомное оружие.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Ракетная бригада ЧФ развернула в Крыму «Бастионы»
Обновлено в 04:19
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Фото шикарного кипрского особняка Пугачевой и Галкина слили в Сеть
Как рассказало оформлявшее документы агентство, Пугачева и Галкин вложили € 2, 3 млн, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на € 350 тыс. Сдать дом планируют в июле 2019 года, процесс чаще контролирует Галкин.
Обновлено в 05:02
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Политика
Песков напомнил неготовым к диалогу США, что Россия умеет ждать
США демонстрируют неготовность развивать отношения с Россией, но Москва и президент РФ Владимир Путин умеют ждать, заявил пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
В Судане военные разгоняют палаточный лагерь оппозиции
Обновлено в 01:12
Космос
Ученые не могут объяснить периодически появляющиеся вспышки на Луне
Наука не знает точно, как эти явления происходят на Луне, но пытается объяснить их.
Обновлено 31 мая в 10:20
Наука
Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров
Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Изобретение обладает не достигнутыми никем в мире характеристиками надежности, долговечности и силы света.
Обновлено 01 июня в 04:38
Происшествия
СК показал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области
Следственный комитет России на своём YouTube-канале выложил кадры оперативной съёмки задержания бывшего губернатора Ивановской области, а ныне депутата регионального парламента Павла Конькова.
Обновлено 01 июня в 09:00
Экономика
«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково
Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.
Обновлено вчера в 09:29
Авто
Россияне стали отказываться от дизельных автомобилей
Обновлено в 05:01
Общество
Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42