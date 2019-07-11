Армия и оружие

Воронежский Ил-112В станет легче на 2 тонныВремя Воронежа 05:57

Массу воронежского военно-транспортного самолета Ил-112В снизят минимум на 2 тонны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Для снижения веса поменяют некоторые агрегаты. Также планируется «сократить состав рабочего места штурмана».
Читать в источнике
с чего всё началось

Источник: массу самолета Ил-112В снизят как минимум на 2 тонны

Масса нового военно-транспортного самолета Ил-112В будет снижена не менее чем на 2 тонны. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 18:49

Подробнее о событии

Ил-112В «похудел» на две тонны

Взгляд.ру00:29

Воронежский Ил-112В облегчат на 2 тонны

De Facto04:31

Массу воронежского Ил-112В снизят на 2 тонны

РИА Воронеж03:37

Воронежский Ил-112В «похудеет» на две тонны

Горком05:30

Слишком тяжёлый воронежский Ил-112В «облегчат» на 2 тонны

Вести Воронеж03:23

Стало известно о снижении массы Ил-112В, создаваемого в Воронеже

Блокнот Воронеж02:19

Источник: массу самолета Ил-112В снизят как минимум на 2 тонны

ТАССвчера в 18:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Обновлено в 05:42
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Экономика

Кабмин расширяет полномочия трудовых инспекторов

Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Здоровье

На пост главы нижегородского минздрава претендуют 17 человек

Экспертная комиссия подвела итоги заочного этапа отбора на пост министра здравоохранения Нижегородской области.
Обновлено в 07:03
Авто

В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью

Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски

Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Происшествия

Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке

По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Футбол

Косьельни отказался ехать с «Арсеналом» на предсезонный тур в США

В прошлом сезоне Косьельни провел 31 матч за "Арсенал" и забил три гола. 33-летний француз перешел в лондонский клуб в 2010-м из "Лорьяна".
Обновлено в 05:59
Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла на публику с сыном

Герцогиня Меган Маркл впервые была замечена со своим сыном Арчи на публике.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес

Шатунову предстоит еще одна операция

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что музыканту и лидеру коллектива Юрию Шатунову в ближайшее время предстоит еще одна операция.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ

Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика

Около 1,8 тысячи студентов протестируют ПО для выборов в Мосгордуму

Около 1,8 тысячи студентов примут участие в электронном голосовании за лучшего председателя студсовета Москвы, которое проводится, чтобы протестировать программное обеспечение для выборов в Мосгордуму 8 сентября, сообщил журналистам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Александр Самойленко стал отцом в четвертый раз

Звезда фильмов «Ночной дозор», «Салют-7» и «Папины дочки» Александр Самойленко в четвертый раз стал отцом.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения

Обновлено в 06:53
Общество

В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка

Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
Обновлено в 05:05
Общество

Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы

Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.
Обновлено в 05:28
Происшествия

При обстреле Горловки украинскими силовиками погибла пожилая женщина

В результате инцидента погибла жительница поселка Гольмовский 1949 года рождения.
Обновлено в 04:40
Футбол

Форвард «Спартака» Прошляков перешел в «Ростов»

«Ростов» объявил о переходе нападающего «Спартака» Данилы Прошлякова. 19-летний футболист подписал контракт с донским клубом на четыре года.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Зеленский поручил армии усилить активность в Донбассе

Обновлено вчера в 14:49
Политика

В МИД России считают возмутительной акцию Британии в Ормузском проливе

Рябков заявил, что акция Великобритании в Ормузском проливе возмутительная и может осложнить ситуацию с мореходством.
Обновлено в 05:14
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой

Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске

Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Польше пропал пятилетний россиянин

Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено в 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное