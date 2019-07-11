Масса нового военно-транспортного самолета Ил-112В будет снижена не менее чем на 2 тонны. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Массу воронежского военно-транспортного самолета Ил-112В снизят минимум на 2 тонны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Для снижения веса поменяют некоторые агрегаты. Также планируется «сократить состав рабочего места штурмана».

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

Экономика Кабмин расширяет полномочия трудовых инспекторов Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.

Происшествия В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.

Здоровье На пост главы нижегородского минздрава претендуют 17 человек Экспертная комиссия подвела итоги заочного этапа отбора на пост министра здравоохранения Нижегородской области.

Авто В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport.

Происшествия В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Происшествия Замглавы ПФР задержан по делу о взятке Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".

Происшествия Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).

Футбол Косьельни отказался ехать с «Арсеналом» на предсезонный тур в США В прошлом сезоне Косьельни провел 31 матч за "Арсенал" и забил три гола. 33-летний француз перешел в лондонский клуб в 2010-м из "Лорьяна".

Шоу-бизнес Меган Маркл впервые вышла на публику с сыном Герцогиня Меган Маркл впервые была замечена со своим сыном Арчи на публике.

Шоу-бизнес Шатунову предстоит еще одна операция Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что музыканту и лидеру коллектива Юрию Шатунову в ближайшее время предстоит еще одна операция.

Происшествия В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.

Политика Около 1,8 тысячи студентов протестируют ПО для выборов в Мосгордуму Около 1,8 тысячи студентов примут участие в электронном голосовании за лучшего председателя студсовета Москвы, которое проводится, чтобы протестировать программное обеспечение для выборов в Мосгордуму 8 сентября, сообщил журналистам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Наука Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.

Общество В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.

Общество Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.

Происшествия При обстреле Горловки украинскими силовиками погибла пожилая женщина В результате инцидента погибла жительница поселка Гольмовский 1949 года рождения.

Футбол Форвард «Спартака» Прошляков перешел в «Ростов» «Ростов» объявил о переходе нападающего «Спартака» Данилы Прошлякова. 19-летний футболист подписал контракт с донским клубом на четыре года.

Политика В МИД России считают возмутительной акцию Британии в Ормузском проливе Рябков заявил, что акция Великобритании в Ормузском проливе возмутительная и может осложнить ситуацию с мореходством.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.

Происшествия Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.