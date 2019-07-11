Армия и оружие
Воронежский Ил-112В станет легче на 2 тонныВремя Воронежа 05:57
Массу воронежского военно-транспортного самолета Ил-112В снизят минимум на 2 тонны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Для снижения веса поменяют некоторые агрегаты. Также планируется «сократить состав рабочего места штурмана».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Масса нового военно-транспортного самолета Ил-112В будет снижена не менее чем на 2 тонны. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 18:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:17, Ашберн
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Боливия захотела приобрести военную технику у России
Президент Боливии Эво Моралес в ходе встречи в президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна намерена приобрести у РФ военную технику.
Обновлено в 09:18
Общество
В Швеции впервые наказали по закону о согласии на секс
В Швеции верховный суд впервые вынес наказание по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено в 10:06
Политика
На Украине телеканалу «112» угрожают из-за показа фильма Стоуна
Режиссер постарался отразить в фильме происходящее на Украине после Евромайдана. По сути, ее новейшую историю за пять лет.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Один человек погиб и 14 пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 «Мосэнерго» в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 08:00
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Китае автобус попал под камнепад, восемь человек погибли
Автобус, в котором находились 30 человек, в четверг попал под камнепад на скоростной трассе в китайской юго-западной провинции Сычуань, в результате инцидента погибли восемь человек, еще 16 пострадали, говорится в сообщении отдела пропаганды Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали за взятки
Десять сотрудников Домодедовской таможни задержаны по подозрению во взяточничестве.
Обновлено в 06:40
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Экс-депутат Госдумы вымогал у совладельцев Альфа-банка 50 млн долларов
Тверской суд Москвы признал потерпевшими совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена по делу о вымогательстве у них около 50 млн долларов.
Обновлено в 10:05
Политика
В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Игры
Фанат World of Warcraft воссоздал локации из игры на Unreal Engine 4
Поклонник World of Warcraft Daniel L воспроизвел локации из игры на движке Unreal Engine 4. На эту работу у него ушло несколько лет.
Обновлено в 05:09
Гаджеты
В Apple Watch обнаружили подслушивающее приложение
Приложение «Рация» подслушивало разговоры пользователей Apple Watch, пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:08
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Сочи распространило управления ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:56
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Экономика
Налоговые вычеты при рождении детей могут повысить до 8 тыс. рублей
Законопроект о повышенных налоговых вычетов при рождении детей внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда
По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.
Обновлено в 04:33
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Теннис
Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона
В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Обновлено в 09:29
Авто
Toyota анонсировала выпуск нового кроссовера вместо Corolla
"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.
Обновлено в 05:05
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов
Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
Политика
Зеленский предложил ужесточить люстрацию
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ужесточить люстрацию для того, чтобы к власти на Украине больше никогда не пришел бывший глава страны Пётр Порошенко, а также народные депутаты Верховной рады восьмого созыва.
Обновлено в 08:22