Масса нового военно-транспортного самолета Ил-112В будет снижена не менее чем на 2 тонны. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Массу воронежского военно-транспортного самолета Ил-112В снизят минимум на 2 тонны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Для снижения веса поменяют некоторые агрегаты. Также планируется «сократить состав рабочего места штурмана».

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