Футбол

Волгоградский «Ротор» в Воронеже не забил и не пропустилВолгоградская правда вчера в 11:15

В матче 26-го тура первенства ФНЛ «Ротор» добился нулевой ничьей с «Факелом». На поле Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже встречались соседи по турнирной таблице, конкуренты в борьбе за выживание в ФНЛ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Воронежский «Факел» сыграл вничью с волгоградским «Ротором»

КП - Воронежвчера в 15:21

После паузы воронежский «Факел» сыграл вничью второй матч подряд

Московский Комсомолецвчера в 13:11

«Ротор» и «Факел» сыграли вничью в первенстве ФНЛ

Российская газетавчера в 11:07

Главный тренер воронежского «Факела»: «Более осмысленно „Ротор“ действовал в первом тайме»

TV Губерниявчера в 13:47

Без голов и фастфуда: как воронежцы встретили первый весенний матч «Факела»

РИА Воронежвчера в 11:40

Воронежский «Факел» и волгоградский «Ротор» разошлись безголевой ничьей

Горкомвчера в 12:48

Воронежский «Факел» и волгоградский «Ротор» проводили зиму «сухой» ничьей

Обозреватель Врнвчера в 10:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Экономика

Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире

По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир).
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Автобусы в России предложили оснастить подушками безопасности

В Российской Федерации могут оборудовать подушками безопасности пассажирские автобусы, чтобы свести к минимуму тяжкие последствия при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).
Обновлено в 01:12
Происшествия

Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии

Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Суд оправдал одну из обвиняемых в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии снял обвинения с одной из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 01:13
Спорт

Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха

Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

На НПЗ в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар

На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае произошел пожар, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Обновлено в 00:19
Религия

У православных христиан начинается Великий пост

Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений, начинается в понедельник у православных верующих.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика

Visa увеличит предельную сумму для покупок без ПИН-кода

Visa с апреля позволит оплачивать картой без введения ПИН-кода покупки на сумму до 3 тыс. руб. (сейчас — до 1 тыс. руб), пишет сегодня РБК.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Задержана мать брошенной в квартире в Москве пятилетней девочки

Обновлено вчера в 10:47
Политика

Немецкий политик рассказал об ошибке Европы в отношениях с Россией

Бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как Европа отвернулась от российского лидера Владимир Путина в начале его президентства.
Обновлено вчера в 20:51
Авто

Названы оптимальные для российских дорог автомобили

Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.
Обновлено вчера в 17:35
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о снижении смертности в России от алкоголя

Отмечается, что эти меры привели к снижению на две тысячи числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Пассажир на две минуты опоздал на разбившийся в Эфиопии самолет

Гражданин Греции Антониос Мавропулос всего на две минуты опоздал на самолет компании Ethiopian Airlines, вылетавший из Аддис-Абебе в Найроби и потерпевший крушение 10 марта.
Обновлено вчера в 21:55
Космос

«Дочки» «Роскосмоса» и «Росатома» удалили данные про реакторы для космоса

Предприятия КБ "Арсенал" (входит в "Роскосмос") и "Красная звезда" (входит в "Росатом") удалили со своих сайтов данные о разработке ядерных источников энергии для применения в космической технике.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

В Бурятии ищут мать брошенного в подъезде младенца

В Северобайкальском районе Бурятии следователи разыскивают мать найденного в подъезде одного из жилых домов новорожденного живого мальчика, сообщает пресс-служба регионального главного управления СКР.
Обновлено в 01:19
Политика

Названы вероятные места для побега Порошенко

В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

Полиция проводит обыски в ТЦ «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в торговом центре «Москва», который располагается в столичном районе Люблино на Тихорецком бульваре.
Обновлено в 01:24
Политика

В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте

Коллекция же пока остается в Амстердаме Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено вчера в 17:06
Наука

Найден инновационный способ лечения рассеянного склероза

Американские ученые нашли способ лечения рассеянного склероза и диабета первого типа, пишет Nature Biomedical Engineering В Университете штата Юта удалось создать иммунотоксин, который способен уничтожать клетки с дефектным белком PD-1.
Обновлено в 00:59
Спорт

Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года

Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке американка Келли Кэтлин покончила с собой в возрасте 23 лет.
Обновлено вчера в 22:10
Политика

В Раде заявили, что Украина стала «заложником Кремля» из-за 9 мая

Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году "из-за разницы часовых поясов", заявил в в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Эдуард Леонов.
Обновлено вчера в 18:03
Общество

Синоптики сообщили о потеплении до плюс 20 градусов

Ночью до -17 градусов, днем до +2. Мокрый умеренный снег ожидается в Карелии.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

19 сотрудников ООН погибли в авиакатастрофе в Эфиопии

Обновлено вчера в 18:42
Политика

На строительство стены Трамп просит у Конгресса США ещё $8,6 млрд

Президент США Дональд Трап, который зимой 2019 года не смог получить ни одного дополнительного доллара для строительства стены на границе с Мексикой, что закончилось приостановкой работы правительства страны на рекордные 35 дней, намерен в начале следующей недели потребовать у конгресса ещё $8,6 млрд на эти цели.
Обновлено в 01:25
Общество

Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Ранее российский вице-премьер Ольга Голодец назвала разницу зарплат мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика

Самой дорогой трассе России нашли новый источник финансирования

Росавтодор представил новую концепцию самого дорогой автомагистрали страны в Минтранс, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:39
Экономика

Назван способ сделать из чиновника взяточника без его ведома

С помощью системы быстрых переводов по номеру мобильного телефона можно сделать из любого чиновника «взяточника», рассказали «Известиям» в двух юридических компаниях.
Обновлено вчера в 19:45
Хоккей

«Вашингтон» одержал седьмую победу подряд в НХЛ, обыграв «Виннипег»

Обновлено в 01:06
Общество

Ураган остановил движение поездов в Германии

Железнодорожное сообщение в немецком регионе Северный Рейн — Вестфалия остановлено из-за урагана, передает Der Spiegel.
Обновлено вчера в 21:06
Недвижимость

России предсказали целую армию обманутых дольщиков

Рейтинговое агентство стройкомплекса (РАСК) располагает данными о том, что по итогам 2019 года рынок строительства новостроек могут покинуть до 30% мелких и средних застройщиков, оставив после себя 7,8 миллионов квадратных метров недостроенного жилья.
Обновлено вчера в 22:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ротор
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное