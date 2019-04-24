Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Мордовией» в СаранскеМосковский Комсомолец 16:30

24 апреля футбольный клуб «Факел» из столицы Черноземья сыграл вничью 1:1 в Саранске против местной «Мордовии». Встреча прошла в рамках 32 тура футбольного первенства ФНЛ. До этого матча воронежцы занимали в турнирной таблице 15 место, а хозяева шли на 14-м.

Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Мордовией» в Саранске

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