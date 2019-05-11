Футбол

Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Чертаново»TV Губерния 03:16

Футболисты воронежского «Факела» в предпоследнем домашнем матче сезона сыграли вничью с «Чертаново», занимавшим перед визитом в столицу Черноземья место в шестерке лидеров.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Чертаново» на своем поле

РИА Воронежвчера в 14:47

Футболиста «Факела» удалили с поля за поведение в матче с «Чертаново»

Блокнот Воронежвчера в 13:05

«Факел» и «Чертаново» сыграли вничью в 36-м туре ФНЛ

Sport24.ruвчера в 13:04

«Факел» и «Чертаново» разделили очки в матче ФНЛ

Матч ТВвчера в 13:00

«Чертаново» не сумело обыграть «Факел»

Чемпионатвчера в 12:58

В Воронеже «Факел» и «Чертаново» сыграли вничью

Обозреватель Врнвчера в 12:52

«Факел» потерял очки с «Чертаново» и остался в зоне вылета

Спорт-Экспрессвчера в 13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра

В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Киркорову на «Евровидении» задают вопросы про общих с Лазаревым детей

Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
Обновлено в 05:42
Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Футбол

Видео с играющей в футбол Терезой Мэй взорвало соцсети

Обновлено в 01:29
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Хоккей

Россия — Австрия 0:0 (1-й период)

Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутренний конфликт в США. Об этом пишет The Washington Post.
Обновлено в 04:28
Общество

Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию

Операция прошла всего за 35 минут под руководством опытного специалиста. Сейчас состояние у Ангелины стабильное.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Польский генерал назвал поражением ухудшение отношений с Россией

В начале апреля нынешнего года бывший главнокомандующий Сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Wirtualna Polska заявил, что НАТО может нанести ядерный удар по России в случае "агрессии" Москвы в сторону Польши, сообщает ФАН.
Обновлено в 04:24
Общество

Матери погибших украинских солдат вышли на шествие в Киеве

В Киеве 12 мая в День матери женщины, которые потеряли сыновей во время их службы в армии, вышли на ежегодное торжественное шествие.
Обновлено в 05:52
Единоборства

Андраде нокаутировала Намаюнас и стала чемпионкой UFC

Поединок закончился во втором раунде после того, как Андраде отправила в нокаут Намаюнас.
Обновлено в 01:00
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Армия и оружие

В Сирии трое детей погибли при минометном обстреле, сообщили СМИ

"Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама", - передает телеканал Syria TV.
Обновлено в 05:25
Спорт

У дзюдоиста во время боя из кимоно выпал телефон

Обновлено в 05:29
Политика

Израиль решил построить на Голанах поселок имени Трампа

Израильские власти нашли на Голанских высотах место, где будет построен поселок, который назовут в честь президента США Дональда Трампа, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 05:42
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих фото

Изучив официальный тизер и свежие шпионские фотографии модели, независимые дизайнеры представили первые рендеры новинки.
Обновлено в 00:38
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Наука

Сахар может заменить комарам человеческую кровь

Итальянские ученые провели исследование, которое помогло понять, что может заменить комарам человеческую кровь.
Обновлено 10 мая в 17:28
Общество

В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана

Обновлено вчера в 14:48
Политика

В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории пробились в российскую футбольную Премьер-лигу.
Обновлено вчера в 09:58
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Факел
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Воронежа. Основан в 1947 году, получил нынешнее название в 1977 году. Выступал в Высшей лиге СССР в 1961 и 1985, в Высшей лиге России в 1992, 1997 и 2000-2001 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артём Игоревич Молодцов
Российский футболист
Российский футболист, защитник клуба «Факел».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное