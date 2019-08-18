Футбол

Воронежский «Факел» с разгромным счетом проиграл во ВладивостокеTV Губерния 05:06

Воронежский «Факел» потерпел третье подряд поражение. В матче 9-го тура Олимп-Первенства ФНЛ команда Сергея Оборина во Владивостоке проиграла местному «Лучу», занимавшему на тот момент 11-е место. Хозяева очень тяжелого после дождей поля открыли счет уже на второй минуте.
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ФНЛ. «Луч» разгромил «Факел» и другие матчи 9 тура

Sport.ru09:29

«Факел» потерпел третье подряд поражение в ФНЛ, уступив «Лучу»

Sport24.ru04:58

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«Луч» прервал безвыигрышную серию, победив «Факел»

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Воронежский «Факел» с разгромным счётом проиграл во Владивостоке

МОЁ! Оnline Воронеж06:57
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
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Обновлено вчера в 09:42
Футбол

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не покинет команду в это трансферное окно.
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Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

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Американский миллиардер заявил об афере Порошенко с выводом 8 млрд долларов за границу.
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Обновлено вчера в 06:56
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В Крыму военные случайно запустили ракету

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Скончался народный артист Аскер Махмудов

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