Футбол
Воронежский «Факел» с разгромным счетом проиграл во ВладивостокеTV Губерния 05:06
Воронежский «Факел» потерпел третье подряд поражение. В матче 9-го тура Олимп-Первенства ФНЛ команда Сергея Оборина во Владивостоке проиграла местному «Лучу», занимавшему на тот момент 11-е место. Хозяева очень тяжелого после дождей поля открыли счет уже на второй минуте.
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Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
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Обновлено в 08:26
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Обновлено в 06:42
Общество
Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
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Обновлено вчера в 20:30
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено вчера в 11:15
Политика
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Обновлено в 08:44
Политика
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Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
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Обновлено вчера в 09:42
Футбол
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Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
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Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Политика
Миллиардер заявил о выводе Порошенко миллиардов долларов
Американский миллиардер заявил об афере Порошенко с выводом 8 млрд долларов за границу.
Обновлено вчера в 05:34
Кино
Майкл Шин сыграет в фильме «Кто хочет стать миллионером»
Британский актер Майкл Шин сыграет в фильме "Кто хочет стать миллионером", основанном на скандальном выпуске английской версии программы, сообщает metro.co.uk.
Обновлено вчера в 06:56
Кино
Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением, потому что он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.
Обновлено в 08:30
Космос
Китайцы впервые запустили легкую ракету-носитель Jielong-1
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Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
С горы Ушба в Грузии эвакуировали двух российских туристов
Грузинские спасатели в воскресенье спустили с горы Ушба двух туристов из России, один из которых при подъеме на вершину получил травму ноги и не мог продолжить движение, сообщают грузинские СМИ.
Обновлено в 09:55
Общество
В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии женился втайне от матери
Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
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«Салават Юлаев» снова проиграл «Трактору»
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Минимальный размер оплаты труда повысят
В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено 16 августа в 10:40
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
В Крыму военные случайно запустили ракету
Министерство обороны России подало иск к двум военным с требованием взыскать с них 46,5 млн рублей за случайно запущенные ракеты.
Обновлено вчера в 01:16
Музыка
Скончался народный артист Аскер Махмудов
Обновлено в 09:01