Футбол
Обозреватель ВрнВоронежский «Факел» разгромил в Москве «Текстильщик»
Воронежский «Факел» в рамках 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на выезде обыграл ивановский «Текстильщик» — 1:4. Коллектив из столицы Черноземья сыграл с командой из города невест в Москве в субботу, 31 августа. Это был поединок соседей по турнирной таблице.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Энергетика
В Индии интересуются поставками газа с «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3»
Компании из Индии планируют нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.
Российская газета 04:19
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском 13:08
Политика
Зеленский пообещал отставку нового правительства в случае невозможности снизить тарифы
Новое украинское правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком будет отправлено в отставку, если не сможет найти модель, которая позволит снизить тарифы на коммунальные услуги.
ТАСС 14:35
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Наука
Бразилия отказалась от проекта разведения трансгенных коров
В Бразилии отменили проект по разведению молочного стада из обезроженных (без участия телочки) трансгенных быков голштинской породы Бури, сообщает агентство Wired.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 17:00
Финансы
Украинцев предупредили об обвале гривны
Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.
News.ru 09:21
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Космос
Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Футбол
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».
Lenta.ru 14:48
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Общество
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости 11:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак растит сына как принца
Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Происшествия
На севере Норвегии потерпел крушение вертолет
Как пишет газета Verdens Gang, ссылаясь на данные спасательных служб, на севере Норвегии произошло крушение вертолета.
RuNews24.ru 16:06
Общество
Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами учителей
Регионами с самыми низкими заработными платами в сфере образования являются Северная Осетия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия.
Lenta.ru 13:04
Авто
Volkswagen в РФ наращивает корпоративные продажи
Как сообщает «АВТОСТАТ», Volkswagen по результатам 7 месяцев нынешнего года фиксирует рост корпоративных продаж, то есть реализации автомобилей юридическим лицам.
Тарантас Ньюс 04:31
Общество
МАКС поставил абсолютный рекорд посещаемости
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в субботу, 31 августа, посетили более 173 тысяч человек.
Вести.Ru 10:46
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
RT на русском 07:41
Шоу-бизнес
Федункив показала забавное видео со своей собакой
Актриса Comedy Woman Марина Федункив выложила в свой блог умилительное видео с псом, который сможет выпросить все, что угодно.
Телепрограмма 15:20
Единоборства
Курянин Александр Поветкин выйдет на бой с Хьюи Фьюри
Сегодня, 31 августа в 22:55 по московскому времени на арене О2 в Лондоне состоится бой курского боксера Александра Поветкина и Хьюи Фьюри.
Kursk.com 04:08
Теннис
Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение
RT на русском 14:53
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Армия и оружие
Как выход Румынии из союза с Германией ускорил падение нацизма
Бухарестско-Арадская операция окончательно закрепила выход румынского государства из войны на стороне нацистского блока, а также создала предпосылки для наступления советских войск на западе и юго-западе.
RT на русском 03:25
Политика
Зеленский: Богдан был не прав, когда поехал в Сан-Тропе в День Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава его офиса Андрей Богдан был не прав, когда поехал "гулять в Сан-Тропе" на День независимости страны.
РИА Новости 15:07