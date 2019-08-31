Воронежский «Факел» в рамках 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на выезде обыграл ивановский «Текстильщик» — 1:4. Коллектив из столицы Черноземья сыграл с командой из города невест в Москве в субботу, 31 августа. Это был поединок соседей по турнирной таблице.

Общество Правила призыва в армию изменились в России Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.

Авто В Сети представили новое поколение легендарной «Оки» У легендарной «Оки», снятой с производства в 2008 году, мог бы быть преемник – АСМ-1128 «Мишка».

Общество Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет Россия ставит задачу увеличить продолжительность жизни граждан к 2030 году до 80 лет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Происшествия Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Гонконге В ходе столкновений между полицией и демонстрантами в Гонконге был госпитализирован 31 человек, сообщает RTHK.

Транспорт Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге откроют 5 сентября Три новых станции Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - откроются 5 сентября.

Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.

Происшествия На Тверской улице в центре Москвы загорелся автобус В центре Москвы на Тверской улице, в районе пересечения с Леонтьевским переулком, загорелся пустой автобус, пострадавших нет, сообщило столичное управление МЧС России.

Происшествия Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.

Происшествия Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.

Футбол Неймар согласился остаться в «ПСЖ» Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом.

Общество В вузах России обучат студентов технологиям искусственного интеллекта Более 100 российских высших учебных заведений организуют программы по обучению студентов технологиям искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.

Теннис Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.

Происшествия В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.

Футбол Вратарь «Ростова» Бабурин о спасении Чернова: «One love» Вратарь «Ростова» Егор Бабурин похвалил одноклубника Евгения Чернова, который дважды вынес мяч из пустых ворот команды в конце выездного матча восьмого тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). «Чернов - one love», - приводит слова Бабурина Sportbox.

Общество ВГИК отмечает 100-летний юбилей Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил преподавателей, студентов и выпускников ВГИК со столетием вуза.

Авто Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины Россия с 1 сентября в последний раз снижает ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили, следует из обязательств РФ в рамках вступления в ВТО.

Происшествия Мать из Башкирии показала, как убивала своего годовалого ребенка Мать двоих детей Юлия Хабирова в подробностях показала правоохранителям, как убивала своего годовалого сына Тимура.

Политика Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.