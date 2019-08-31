Футбол
Обозреватель ВрнВоронежский «Факел» разгромил в Москве «Текстильщик»
Воронежский «Факел» в рамках 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на выезде обыграл ивановский «Текстильщик» — 1:4. Коллектив из столицы Черноземья сыграл с командой из города невест в Москве в субботу, 31 августа. Это был поединок соседей по турнирной таблице.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
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Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
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Минтруд поставил цель повысить продолжительность жизни до 80 лет
Россия ставит задачу увеличить продолжительность жизни граждан к 2030 году до 80 лет, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
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Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Гонконге
В ходе столкновений между полицией и демонстрантами в Гонконге был госпитализирован 31 человек, сообщает RTHK.
Коммерсантъ 02:07
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РБК вчера в 16:36
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На Тверской улице в центре Москвы загорелся автобус
В центре Москвы на Тверской улице, в районе пересечения с Леонтьевским переулком, загорелся пустой автобус, пострадавших нет, сообщило столичное управление МЧС России.
РБК вчера в 14:39
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию
Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
РБК 01:13
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Происшествия
Пилот разбился во время авиашоу в Канаде
Известия вчера в 21:15
Футбол
Неймар согласился остаться в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом.
Евро-футбол.ру вчера в 15:52
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Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета вчера в 17:46
Общество
В вузах России обучат студентов технологиям искусственного интеллекта
Более 100 российских высших учебных заведений организуют программы по обучению студентов технологиям искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.
RT на русском 02:45
Теннис
Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
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Вратарь «Ростова» Егор Бабурин похвалил одноклубника Евгения Чернова, который дважды вынес мяч из пустых ворот команды в конце выездного матча восьмого тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). «Чернов - one love», - приводит слова Бабурина Sportbox.
ProstoProSport вчера в 16:09
Общество
ВГИК отмечает 100-летний юбилей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил преподавателей, студентов и выпускников ВГИК со столетием вуза.
REGNUM 03:00
Авто
Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины
Россия с 1 сентября в последний раз снижает ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили, следует из обязательств РФ в рамках вступления в ВТО.
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Мать из Башкирии показала, как убивала своего годовалого ребенка
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Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском вчера в 16:38
Музыка
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Футбол
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Полузащитник «Монако» Адама Траоре проведет этот сезон в аренде. 24-летний малиец присоединился к «Метцу».
Спорт-Экспресс вчера в 20:13