Футбол

Обозреватель ВрнОбозреватель ВрнВоронежский «Факел» разгромил в Москве «Текстильщик»

Воронежский «Факел» в рамках 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на выезде обыграл ивановский «Текстильщик» — 1:4. Коллектив из столицы Черноземья сыграл с командой из города невест в Москве в субботу, 31 августа. Это был поединок соседей по турнирной таблице.
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