Футбол
Обозреватель ВрнВоронежский «Факел» разгромил в Москве «Текстильщик»
Воронежский «Факел» в рамках 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на выезде обыграл ивановский «Текстильщик» — 1:4. Коллектив из столицы Черноземья сыграл с командой из города невест в Москве в субботу, 31 августа. Это был поединок соседей по турнирной таблице.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
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В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Газета.Ru вчера в 23:57
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Газета.Ru 04:19
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Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
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Газета.Ru вчера в 06:08
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Происшествия
В Подмосковье вертолет упал в реку
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РИА Новости вчера в 13:28