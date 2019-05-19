Футбол
Воронежский «Факел» проиграл решающий матч во ВладивостокеРИА Воронеж 04:56
Футболисты «Факела» уступили «Лучу» в 37 туре ФНЛ со счетом 0:1 в воскресенье, 19 мая. Шансы воронежцев остаться в подэлитном дивизионе по спортивному принципу стали минимальными. На решающий матч сезона главный тренер воронежцев Сергей Булатов выбрал схему 4-5-1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Олег Газманов в течение 25 лет обеспечивал свою бывшую супругу
В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
Обновлено в 05:11
Музыка
Нидерланды одержали победу на «Евровидении-2019»
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade выиграл в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 19:40
Спорт
Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы
Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 07:15
Экономика
Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор
Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
СМИ сообщили о взрыве у туристического автобуса в Каире
Обновлено в 09:09
Экономика
Кабмин Украины обжаловал отмену национализации «Приватбанка»
Как отмечается, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения суда от 18 апреля об отмене национализации "Приватбанка" - до вынесения решения судом апелляционной инстанции отмена национализации "Приватбанка" невозможна.
Обновлено в 03:40
Футбол
Енисей — Динамо 2:2
Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Футбол
Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге
Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ
Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Политика
Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского
Торжественное заседание Верховной рады Украины по случаю инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится в понедельник в 10.00 мск.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Арсенал» — «Краснодар». Стали известны стартовые составы
Обновлено в 08:19
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Экономика
Греф рассказал о воровстве в Сбербанке
В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Музыка
Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу
Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Политика
Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр
В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Политика
У Рады началась генеральная репетиция инаугурации Зеленского
У здания Верховной рады в Киеве началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:12
Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45
Футбол
«Реал» завершил провальный сезон домашним поражением от «Бетиса»
Итоговый счёт - 0:2. "Реал" завершил провальный сезон домашним поражением от "Бетиса".
Обновлено в 07:54
Гаджеты
В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei
В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Политика
Порошенко уволил уполномоченного по правам ребёнка Кулебу
«Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности уполномоченного президента Украины по правам ребёнка», — говорится в указе.
Обновлено в 08:08
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53