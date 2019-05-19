Футбол

Воронежский «Факел» проиграл решающий матч во ВладивостокеРИА Воронеж 04:56

Футболисты «Факела» уступили «Лучу» в 37 туре ФНЛ со счетом 0:1 в воскресенье, 19 мая. Шансы воронежцев остаться в подэлитном дивизионе по спортивному принципу стали минимальными. На решающий матч сезона главный тренер воронежцев Сергей Булатов выбрал схему 4-5-1.
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Победа над «Факелом» позволит «Лучу» сохранить место в ФНЛ

PrimaMedia.ru06:52

«Луч» обыграл «Факел», «СКА-Хабаровск» справился с «Нижним Новгородом»

Советский спорт05:14

Футбол: «Луч» при подавляющем преимуществе победил «Факел» в последнем домашнем матче сезона и сохранил прописку в ФНЛ

ДВ-РОСС05:54

«СКА-Хабаровск» обыграл «Нижний Новгород», «Факел» на выезде уступил «Лучу»

Чемпионат04:54

«Луч» обыграл «Факел»

Спорт-Экспресс04:52

«СКА-Хабаровск» выиграл у «Нижнего Новгорода» и отстает на одно очко от зоны стыковых матчей

Sport24.ru05:06

Игорь Лебеденко: «Я поаплодировал судье. Весь футбольный мир понимает, что произошло во Владивостоке»

Матч ТВ06:05
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Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым татарам

Обновлено вчера в 04:32
Шоу-бизнес

Олег Газманов в течение 25 лет обеспечивал свою бывшую супругу

В ходе беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире программы «Секрет на миллион» известный российский певец Олег Газманов рассказал о том, что после развода в течение 25 лет финансово обеспечивал свою бывшую жену Ирину, с которой он прожил в браке двадцать лет.
Обновлено в 05:11
Музыка

Нидерланды одержали победу на «Евровидении-2019»

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade выиграл в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 19:40
Спорт

Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы

Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.
Обновлено в 07:15
Экономика

Миллер: строительство «Северного потока-2» перешло экватор

Газопровод "Северный поток-2" построен более чем на половину.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве у туристического автобуса в Каире

Обновлено в 09:09
Экономика

Кабмин Украины обжаловал отмену национализации «Приватбанка»

Как отмечается, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения суда от 18 апреля об отмене национализации "Приватбанка" - до вынесения решения судом апелляционной инстанции отмена национализации "Приватбанка" невозможна.
Обновлено в 03:40
Футбол

Енисей — Динамо 2:2

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Футбол

Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге

Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ

Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Политика

Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского

Торжественное заседание Верховной рады Украины по случаю инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится в понедельник в 10.00 мск.
Обновлено в 08:18
Футбол

«Арсенал» — «Краснодар». Стали известны стартовые составы

Обновлено в 08:19
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Экономика

Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Музыка

Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу

Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Политика

Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр

В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Политика

У Рады началась генеральная репетиция инаугурации Зеленского

У здания Верховной рады в Киеве началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:12
Политика

Бутина записала видеообращение из тюрьмы США

Обновлено в 08:45
Футбол

«Реал» завершил провальный сезон домашним поражением от «Бетиса»

Итоговый счёт - 0:2. "Реал" завершил провальный сезон домашним поражением от "Бетиса".
Обновлено в 07:54
Музыка

Рудковская объяснила третий результат Лазарева на Евровидении-2019

Обновлено в 07:39
Гаджеты

В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei

В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Политика

Порошенко уволил уполномоченного по правам ребёнка Кулебу

«Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности уполномоченного президента Украины по правам ребёнка», — говорится в указе.
Обновлено в 08:08
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Обновлено в 00:10
Авто

Названы 5 японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться

Обновлено в 04:08
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
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