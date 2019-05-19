Футбол
Воронежский «Факел» проиграл решающий матч во ВладивостокеРИА Воронеж 04:56
Футболисты «Факела» уступили «Лучу» в 37 туре ФНЛ со счетом 0:1 в воскресенье, 19 мая. Шансы воронежцев остаться в подэлитном дивизионе по спортивному принципу стали минимальными. На решающий матч сезона главный тренер воронежцев Сергей Булатов выбрал схему 4-5-1.
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