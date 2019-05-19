Футбол

Воронежский «Факел» проиграл решающий матч во ВладивостокеРИА Воронеж 04:56

Футболисты «Факела» уступили «Лучу» в 37 туре ФНЛ со счетом 0:1 в воскресенье, 19 мая. Шансы воронежцев остаться в подэлитном дивизионе по спортивному принципу стали минимальными. На решающий матч сезона главный тренер воронежцев Сергей Булатов выбрал схему 4-5-1.
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Победа над «Факелом» позволит «Лучу» сохранить место в ФНЛ

PrimaMedia.ru06:52

«Луч» обыграл «Факел», «СКА-Хабаровск» справился с «Нижним Новгородом»

Советский спорт05:14

Футбол: «Луч» при подавляющем преимуществе победил «Факел» в последнем домашнем матче сезона и сохранил прописку в ФНЛ

ДВ-РОСС05:54

«СКА-Хабаровск» обыграл «Нижний Новгород», «Факел» на выезде уступил «Лучу»

Чемпионат04:54

«Луч» обыграл «Факел»

Спорт-Экспресс04:52

«СКА-Хабаровск» выиграл у «Нижнего Новгорода» и отстает на одно очко от зоны стыковых матчей

Sport24.ru05:06

Игорь Лебеденко: «Я поаплодировал судье. Весь футбольный мир понимает, что произошло во Владивостоке»

Матч ТВ06:05
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Музыка

Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»

Обновлено вчера в 15:40
Политика

Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа

Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Улан-Удэ сгорел пункт обмена газовых баллонов

Обновлено в 07:26
Политика

Bild: Меркель готовит перестановки в правительстве Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель рассматривает возможность перестановок в кабинете министров, чтобы упрочить свои политические позиции и доработать до конца четвертый срок во главе правительства.
Обновлено в 05:54
Политика

Путин поприветствовал участников V форума выпускников МГИМО

Российский президент Владимир Путин поприветствовал участников V Международного форума выпускников МГИМО.
Обновлено в 03:17
Общество

Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах

Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
Обновлено в 01:20
Музыка

Телезрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на Евровидении

Обновлено в 04:59
Спорт

Медведева не оставила без внимания выбор музыки для Загитовой

Обновлено в 06:31
Здоровье

Осипов поблагодарил врачей, набирающих детей для лечения в Москве

Врио губернатора края Александр Осипов 19 мая пообщался с сотрудниками детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой, которые в течение двух дней проконсультируют забайкальских детей с тяжелыми диагнозами и отберут тех, кто отправится на лечение в Москву.
Обновлено в 03:05
Кино

«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Общество

В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио

Обновлено в 00:38
Происшествия

В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка

Обновлено в 07:12
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Музыка

Рудковская рассказала, что не хватало Лазареву

Обновлено в 07:15
Футбол

Юрий Семин: «„Локомотиву“ во втором тайме не хватило агрессии»

Второй тайм начали не лучшим образом. Вполне возможно, что еще одну замену нужно было сделать.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ

Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Общество

Приморский силач протащил 18-тонный самосвал

В Приморском крае известный пауэрлифтер Иван Савкин протащил грузовик массой 18,6 тонны, установив новый мировой рекорд.
Обновлено в 01:58
Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
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Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику

Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Обновлено в 00:10
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧЕ

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Азербайджана — Баку.
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Политика

СМИ назвали первый президентский указ Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает УНН со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 05:00
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

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Происшествия

МАК завершил расшифровку черных ящиков SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил о завершении расшифровки черных ящиков самолета SSJ-100.
Обновлено 17 мая в 18:24
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