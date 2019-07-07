Футбол

Воронежский «Факел» проиграл «Торпедо» на старте нового сезонаМосковский Комсомолец вчера в 15:33

Факел — Торпедо (Москва)
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Центральный стадион профсоюзов
81′
Иван Сергеев
Со счетом 0:1 «Факел» 7 июля уступил в домашнем матче первого тура футбольного турнира ФНЛ столичному «Торпедо», дебютировавшему в турнире после долгого перерыва.
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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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