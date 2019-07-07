Футбол
Воронежский «Факел» проиграл «Торпедо» на старте нового сезонаМосковский Комсомолец вчера в 15:33
ФНЛ, вчера
Центральный стадион профсоюзов
|81′
Иван Сергеев
Со счетом 0:1 «Факел» 7 июля уступил в домашнем матче первого тура футбольного турнира ФНЛ столичному «Торпедо», дебютировавшему в турнире после долгого перерыва.
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