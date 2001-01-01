Футбол
Воронежский «Факел» показал новый состав болельщикамРИА Воронеж 06 июля в 13:04
ФНЛ, вчера
Центральный стадион профсоюзов
Илья Мазуров
Roman Pukhov
|49′
Темури Букия
Alexey Gladyshev
|53′
|65′
Андрей Лях
|68′
Сергей Божин
|70′
Константин Кертанов
Artur Galoyan
|81′
Иван Сергеев
Иван Хлебородов
|83′
|90′
Александр Елисеев
Михаил Багаев
Станислав Бучнев
|90′+1′
|90′+2′
Илья Самошников
Artem Samsonov
«Факел» представил новый состав болельщикам на Центральном стадионе профсоюзов в субботу, 6 июля. Команда вышла на поле и выстроилась перед Восточной трибуной, и диктор арены произнес имена и фамилии каждого из футболистов. Такое мероприятие клуб назвал презентацией.
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Новый состав и интерес болельщиков. Каким предстал после перестройки воронежский «Факел»
РИА Воронежвчера в 14:06
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
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