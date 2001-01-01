Футбол

Воронежский «Факел» показал новый состав болельщикамРИА Воронеж 06 июля в 13:04

Факел — Торпедо (Москва)
0 – 1
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Центральный стадион профсоюзов
Илья Мазуров
Roman Pukhov
49′
Темури Букия
Alexey Gladyshev
53′
65′
Андрей Лях
68′
Сергей Божин
70′
Константин Кертанов
Artur Galoyan
81′
Иван Сергеев
Иван Хлебородов
83′
90′
Александр Елисеев
Михаил Багаев
Станислав Бучнев
90′+1′
90′+2′
Илья Самошников
Artem Samsonov
«Факел» представил новый состав болельщикам на Центральном стадионе профсоюзов в субботу, 6 июля. Команда вышла на поле и выстроилась перед Восточной трибуной, и диктор арены произнес имена и фамилии каждого из футболистов. Такое мероприятие клуб назвал презентацией.
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