Воронежский «Факел» одержал первую победу в 2019-м годуTV Губерния 10:49

Футболисты воронежского «Факела» одержали первую победу в Чемпионате страны с 18 ноября прошлого года. На выезде команда Сергея Булатова взяла верх над «Краснодаром-2», входящим в первую десятку ФНЛ. Героем сегодняшнего поединка стал капитан воронежцев Игорь Лебеденко.

Воронежский «Факел» одержал первую победу в 2019-м году

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