Футбол
Воронежский «Факел» одержал первую победу в 2019-м годуTV Губерния 10:49
ФНЛ, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
|25′
Игорь Лебеденко
|65′
Сергей Божин
Igor Paradin Alexandrovich
|69′
Футболисты воронежского «Факела» одержали первую победу в Чемпионате страны с 18 ноября прошлого года. На выезде команда Сергея Булатова взяла верх над «Краснодаром-2», входящим в первую десятку ФНЛ. Героем сегодняшнего поединка стал капитан воронежцев Игорь Лебеденко.
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