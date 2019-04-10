Футбол

Воронежский «Факел» одержал первую победу в 2019-м годуTV Губерния 10:49

Краснодар-2 — Факел
1 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
25′
Игорь Лебеденко
65′
Сергей Божин
Igor Paradin Alexandrovich
69′
Футболисты воронежского «Факела» одержали первую победу в Чемпионате страны с 18 ноября прошлого года. На выезде команда Сергея Булатова взяла верх над «Краснодаром-2», входящим в первую десятку ФНЛ. Героем сегодняшнего поединка стал капитан воронежцев Игорь Лебеденко.
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