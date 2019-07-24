Экономика
Воронежские банки выявили более 240 поддельных банкнотГудвилл.онлайн вчера в 09:23
В банковском секторе Воронежской области за I полугодие текущего года выявлена 241 поддельная банкнота Банка России. Больше всего фальшивок приходится на банкноты Банка России номиналом 5000 и 1000 рублей. Подделок этих банкнот выявлено соответственно 129 и 75 штук.
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Более 6 тыс. поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. обнаружено в банковской системе РФ в апреле-июне
Агентство Москвавчера в 04:50
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