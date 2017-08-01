Энергетика
Местный житель Владимир заметил стремительное подорожание топлива на заправочной станции. Стоимость бензина за какие-то две с половиной недели возросла на 72, 78 и 85 копеек. Первый снимок с прайсом на АЗС был сделан 21 декабря 2018 года.
Блокнот Воронеж04:07
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Энергетика
В России вновь выросли цены на бензин
С начала 2019 года на российских автозаправках начали расти цены на бензин в связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо.
Обновлено в 08:22
Энергетика
В МВФ рассказали о повышении цен на газ для украинцев
Согласно программе МВФ тарифы на газ для украинцев станут полностью рыночными с 1 января 2020 года, что положительно скажется на работе газового рынка Украины.
Обновлено вчера в 21:50
Энергетика
Всемирный банк понизил прогноз цен на нефть на 2019—2020 годы
Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на 2019—2020 годы на $2 — до $67 за баррель.
Обновлено вчера в 16:56
Энергетика
Польша в 2018 году снизила импорт российского газа на 6,4%
Всего в 2018 году PGNiG импортировала в Польшу около 13,53 млрд куб. м газа, внутреннее производство оценивается в 3,8 млрд куб. м. По словам вице-президента PGNiG Мачея Возняка, компания пытается снизить объемы закупаемого в России газа до минимально возможных в рамках контракта с "Газпромом", который истекает в 2022 году.
Обновлено в 05:32
Энергетика
Выбросы парниковых газов в США увеличились на 3,4% за год
Выбросы парниковых газов в Соединённых Штатах Америки увеличились на 3,4% в ушедшем году, сообщается в докладе неправительственной организации Rhodium Group.
Обновлено вчера в 19:58
Энергетика
Власти Якутии считают перспективным внедрение ВИЭ в Арктике
По подсчетам властей Якутии, объектами ВИЭ только за 2017 год выработано более 1 млн кВт электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Энергетика
В декабре добыча нефти в РФ достигла нового постсоветского максимума
По нашим оценкам, в декабре добыча нефти в России на 2,6% превысила референтное значение, согласованное в июне прошлого года в соответствии с соглашением ОПЕК+, обновив максимум за постсоветский период, достигнутый в октябре 2018 г. В то же время объем добычи за весь 2018 г. оказался на 0,8% выше целевого уровня, который прогнозировался с учетом соглашения ОПЕК+.
Обновлено в 04:58
Энергетика
ООО «Энергия маркет» раскрывает информацию за декабрь 2018 года
Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за декабрь 2018 года ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п. п. "г", п. 20 п. п. "д".
Обновлено вчера в 23:21
Энергетика
«Газпром» обвинил в искажении фактов в ситуации с «ТОРЭКС-Хабаровск»
Один из телеграм-каналов Комсомольска-на-Амуре обвинил «Газпром» в искажении фактов.
Обновлено в 06:01
Энергетика
Алло, «Молдовагаз»: с января 2019-го потребителей ждут перемены
Поставщик природного газа "Молдовагаз" объявил о ряде новшеств, которые вступили в силу с января 2019 года.
Обновлено в 04:21
Энергетика
Добыча нефти в Белоруссии достигла максимума за семь лет
По итогам 2018 года в Белоруссии добыч нефти выросла до семилетнего максимума - 1,67 млн тонн.
Обновлено 06 января в 07:46
Энергетика
Французская Maurel & Prom вложит $ 400 млн в добычу нефти в Венесуэле
Французская компания Maurel & Prom вложит $ 400 млн в развитие добычи нефти в Венесуэле, сообщил министр нефти латиноамериканской страны, президент госкомпании PDVSA Мануэль Кеведо 7 января.
Обновлено вчера в 04:13
Энергетика
В Киеве вырастут тарифы на воду
В «Киевводоканале» заранее предупредили, что тариф на услуги по централизованному водоснабжению для местных жителей составит 20,832 гривен за один кубометр на услугу по централизованному снабжению холодной воды.
Обновлено вчера в 01:52
Энергетика
Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли
Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Обновлено 06 января в 00:31
Энергетика
В Уватском районе добыли 100-миллионную тонну нефти
Обновлено 05 января в 22:55