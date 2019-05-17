Хоккей
Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчамиНева Спорт вчера в 13:24
Напомним, ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что российские хоккеисты выпили много пива, когда праздновали победу над Чехией. В субботу, 18 мая, команде Воробьёва предстоит провести игру против сборной Латвии.
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Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья.
— Илья Воробьев, российский хоккеистТелеканал 360° вчера в 14:36
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