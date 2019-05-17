Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчамиНева Спорт вчера в 13:24

Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья.

Напомним, ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что российские хоккеисты выпили много пива, когда праздновали победу над Чехией. В субботу, 18 мая, команде Воробьёва предстоит провести игру против сборной Латвии.

Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчами

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