Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистахРоссийская газета 14:07

Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья.

Пока сборная России продолжает феерическое выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, местные СМИ решили представить наших игроков в несколько ином свете. Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.

Общество В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.

Происшествия Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Происшествия В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.

Армия и оружие Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.

Происшествия В ДТП погибла бывшая учительница Кадырова "Кубанские новости" сообщают, что жертвой ДТП стала экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.

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Политика Путин гарантировал «ритмичное» финансирование научных исследований Президент РФ Владимир Путин гарантировал, что средства на поддержку научных исследований в рамках мегагрантов будут выделяться "ритмично", власти будут стараться исключить и бюрократическую волокиту.

Политика США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.

Происшествия «Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100 В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Хоккей Сборная Словакия одержала победу над командой Франции на ЧМ по хоккею Хозяева чемпионата мира сумели забросить шесть шайб в ворота французской команды и добыть победу в матче группы А. Итоговый счёт встречи — 6:3 в пользу словаков.

Шоу-бизнес Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.

Музыка Определились все финалисты «Евровидения-2019» В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».

Транспорт Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.

Шоу-бизнес Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.

Политика Матвиенко о решении Совета Европы: Справедливость восторжествовала "В любом случае - справедливость восторжествовала, теперь уже даже такое детективное решение КМСЕ говорит о том, что никакой дискриминации национальных делегаций по субъективным, политическим и иным причинам быть не должно", - считает Валентина Матвиенко.

Происшествия «Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100 Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.