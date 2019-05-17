Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистахРоссийская газета 14:07

Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья.

Пока сборная России продолжает феерическое выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, местные СМИ решили представить наших игроков в несколько ином свете. Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Единоборства Атлетическая комиссия повторно рассмотрит дела Нурмагомедова и Тухугова Как сообщает ESPN, на следующей неделе состоится заседание Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), на котором будет повторно рассмотрены дела Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова.

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Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Экономика «Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может сместиться на вторую половину 2020 года, если выберут третий вариант маршрута, который потребовала рассмотреть Дания, сообщает RT со ссылкой на доклад Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.

Происшествия В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».

Экономика Росреестр отчитался о росте числа ипотечных сделок в Москве Показатель четырех месяцев текущего года на 24% превышает количество ипотечных сделок в январе — апреле 2018 года: 28,9 тыс. против 23,3 тыс. соответственно, говорится в пресс-релизе.

Авто Российское подразделение Mercedes-Benz возглавит Хольгер Зуффель С 1 сентября 2019 года господин Зуффель будет занимать пост генерального директора АО «Мерседес-Бенц Рус» и руководителя продаж подразделения Mercedes-Benz Cars в России.

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Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали 21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.

Кино Фанаты требуют переснять финальный сезон «Игры престолов» На платформе Change.org появилась петиция, созданная автором Dylan D. Он потребовал от создателей популярной саги «Игра престолов» переснять финальный сезон, взяв на работу компетентных сценаристов.

Наука Стратосферный планер Perlan2 протестируют на высоте 27 тысяч метров Стратосферный планер Perlan2 испытают специалисты на высоте 27 тысяч метров, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Общество Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.

Шоу-бизнес Виталий Гогунский готов снова жениться на бывшей супруге Недавно известный актер Виталий Гогунский оформил развод с супругой Ириной. Он расходится с женой уже во второй раз.

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Происшествия Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.

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Происшествия Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.

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Политика Глава МИД Украины Климкин ушёл в отставку Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в отставку.

Политика У России прорезается право голоса в ПАСЕ Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.

Экономика ЦБ может разрешить НПФ самим инвестировать пенсионные накопления Банк России может предоставить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) право самостоятельно инвестировать средства пенсионных накоплений без привлечения управляющих компаний, сказал журналистам заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Транспорт Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.

Здоровье Врачи-пульмонологи Ингушетии достигли хороших результатов Хороший пульмонолог всегда знает, что осложнения с легкими могут быть слишком тяжелыми, поэтому всегда внимательно проводит обследование каждого пациента.

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Футбол Федерация футбола Азербайджана пообещала Мхитаряну безопасность Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов заявил, что армянскому полузащитнику лондонского "Арсенала" Генриху Мхитаряну будет гарантирована безопасность во время пребывания в Баку, где пройдет финал Лиги Европы, передает РИА "Новости".

Происшествия «Аэрофлот» вступился за экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что экипаж пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся после приземления в столичном аэропорту Шереметьево, не нарушал инструкций.