Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистахРоссийская газета вчера в 14:07

Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья.

Пока сборная России продолжает феерическое выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, местные СМИ решили представить наших игроков в несколько ином свете. Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

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