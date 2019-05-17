ЧМ по хоккею
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистахРоссийская газета 14:07
Пока сборная России продолжает феерическое выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, местные СМИ решили представить наших игроков в несколько ином свете. Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
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Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья.
— Илья Воробьев, российский хоккеистТелеканал 360° 14:36
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