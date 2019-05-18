Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистахГазета.Ru 02:47

Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья.

Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Происшествия Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном В свою очередь, Денис Сопин задолжал судебным приставам Нахимовского района Севастополя 21,7 тыс. руб. В его случае речь идет лишь о судебных издержках по иску Минобороны, удовлетворенному все тем же военным судом.

Хоккей Российская сборная сыграет против Латвии на ЧМ по хоккею Известно, что хоккеисты, выступающие за сборную Российской Федерации, уже одержали четыре победы на чемпионате с общим счетом 23:2. Обе шайбы сборная России пропустила в первом матче мирового чемпионата играя с Норвегией.

Общество Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.

Происшествия В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой Водитель грузовика МАЗ задержан в Волгограде после ДТП с маршруткой, в котором пострадало 15 человек, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Происшествия В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.

Армия и оружие Порядка 70 человек вступили в ряды Юнармии в Бурятии В танковом соединении Восточного военного округа, дислоцированного Республике Бурятия, проведена торжественная церемония вступления в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» учащихся Республиканской кадетской школы интернат и воспитанников Республиканской Мариинской школы интернат.

Хоккей Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе» У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.

Футбол Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе.

Шоу-бизнес Павел Прилучный продает свой дом через Instagram за 20 800 000 рублей Оценил его актер в 20 800 000 рублей, но пообещал огромную скидку, если сделка состоится до конца июня.

Музыка Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения» Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.

Кино Ученый-историк спрогнозировал финал «Игры Престолов» Американо-немецкий ученый-историк, который специализируется на Средних веках, высказал свои предположения по поводу финала «Игры Престолов».

Музыка Лана Дель Рей перепела один из хитов Sublime Лана Дель Рей выпустила 17 мая 2019 года свой новый сингл. Им стала кавер-версия композиции "Doin’ Time" американской рок-группы Sublime.

Шоу-бизнес Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.

Происшествия На Камчатке погиб альпинист из Японии На Камчатке при восхождении на вулкан Камень погиб японский альпинист.

Здоровье Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.

Энергетика Аргентина решила стать нефтедобывающей державой Правительство Аргентины предоставило 13 нефтедобывающим компаниям со всего мира право на поиск нефти и газа на континентальном шельфе страны.

Футбол «Спартак» планирует приобрести игрока «Славии» Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.

Происшествия На Сахалине в работе завода СПГ произошел сбой Сбой произошел на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) производственного комплекса «Пригородное» на Сахалине, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании Sakhalin Energy.

Футбол Де Брюйне: «Сочувствую „Ливерпулю“, но мне их не жаль» "Ливерпуль" набрал 97 очков в сезоне-2018/19, но всё равно не смог опередить "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство.

Происшествия Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.

Экономика Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.