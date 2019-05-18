Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистахГазета.Ru 02:47
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
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Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья.
— Илья Воробьев, российский хоккеистТелеканал 360° вчера в 14:36
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Сотрудник ресторана: Это все полная чушь, не было никаких 160 бокалов пива
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