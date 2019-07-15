В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.

Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье

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