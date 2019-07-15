Происшествия
Вора в законе задержали за убийство депутата в ПодмосковьеBFM.ru 05:17
В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.
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Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули республику
Граждане России, получившие отказ иммиграционной службы во въезде в Южную Корею, покинули республику в понедельник, 15 июля.
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«Если бы в России была такая власть, как на Украине, то никто не дал бы странным людям делать все, что угодно в центре Москвы», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя участие гражданина Украины в несогласованном митинге в центре Москвы и его призывы сменить власть в России по примеру Украины.
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Астрономы объяснили неразрешимую космическую загадку
Астрономы объяснили неразрешимую космическую загадку.
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В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
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Происшествия
Заколотая иглами женщина найдена мертвой в массажном салоне
В Москве было найдено тело женщины в одном из массажных салонов.
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Тестовый показ «Хищных птиц» провалился
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Происшествия
В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России
При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.
Обновлено в 03:21
Экономика
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ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
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Дмитрий Комбаров: «Сделали акцент на том, чтобы выключить Фернандеса»
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Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет».
Обновлено в 03:16
Происшествия
Грузия приостановила выдачу подозреваемого по делу об убийстве следователя Шишкиной
Грузинское руководство решило приостановить экстрадицию гражданина России Ярослава Сумбаева, обвиняемого в мошенничестве и заказе убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 04:18
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год
Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 12:30
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз
Радий Хабиров заявил, что в автобусе от удара "поотрывались" кресла, а погибшие пассажиры в основном не были пристегнуты, хотя ремни безопасности были.
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Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
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Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
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Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников
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