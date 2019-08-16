Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титулаГазета.Ru 11:17

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула. Об этом информирует Prokazan.ru. Сообщается, что Мухаметшин подал соответствующее заявление на имя начальника ГУ МВД по Москве.
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