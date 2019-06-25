Вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН, заявили в КремлеРИА Новости 06:14

В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков.

с чего всё началось

Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете.

Вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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