Политика
Вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН, заявили в КремлеРИА Новости 06:14
Вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:14
с чего всё началось
В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков.РИА Новости06:14
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