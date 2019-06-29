Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400Известия вчера в 22:54
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии отсрочек по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом он сообщил 29 июня в рамках саммита G20, проходящего в Осаке.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:44, Вашингтон
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Космос
Небольшим планетам-океанам пообещали долгую жизнь в обитаемой зоне
Маломассивные экзопланеты (массой менее Марса), целиком покрытые водой, вопреки ожиданиям, не испытывают бесконтрольный парниковый эффект и могут оставаться в зоне обитаемости на протяжении миллиардов лет.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Слуцкий провел телефонный разговор с Бутиной
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провел телефонный разговор с отбывающей наказание в США россиянкой Марией Бутиной, отметив, что важно мобилизовать все правовые инструменты для сокращения срока ее пребывания.
Обновлено в 05:52
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
Военный интернет появится в Европе
Обновлено вчера в 23:27
Политика
США может снять санкции с Huawei
США позволит китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию.
Обновлено в 06:09
Здоровье
Как антипрививочники спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней
Больше всего прививки ценят в Руанде и Бангладеш, где не так давно случилось несколько эпидемий.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Обновлено в 03:52
Экономика
Миллер получит около 31 млн рублей по итогам 2018 года
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам 2018 года получит вознаграждение в размере 31,247 млн руб. за работу в качестве заместителя председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Путин высказался о выборе, вставшем перед странами Евросоюза
Президент России Владимир Путин высказался на тему торговых противоречий между США и Китаем и удивился, что в настоящее время нет дискуссии о субсидировании европейских сельхозпроизводителей.
Обновлено в 05:57
Футбол
Сутормин в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Рубина»
В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом.
Обновлено в 03:55
Политика
Гаврилов прокомментировал запрет на посещение Грузии
Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов считает, что МВД Грузии продемонстрировало радикальный настрой.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Путин назвал произволом дело Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Футбол
Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»
Обновлено в 04:32
Музыка
Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено в 04:11
Музыка
В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Хаски
Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Общество
Пострадавшим от паводка в Иркутской области предоставили компенсации
Почти миллиард рублей выделили из федерального бюджета и резервного фонда для выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства 29 июня.
Обновлено в 06:38
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46
Политика
Путин рассказал об итогах саммита G20 в Осаке
Обновлено в 05:25
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Происшествия
ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку
Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.
Обновлено в 03:50
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54