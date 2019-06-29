Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400Известия вчера в 22:54

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии отсрочек по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом он сообщил 29 июня в рамках саммита G20, проходящего в Осаке.

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.

Происшествия На Курском вокзале произошло убийство Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.

Космос Небольшим планетам-океанам пообещали долгую жизнь в обитаемой зоне Маломассивные экзопланеты (массой менее Марса), целиком покрытые водой, вопреки ожиданиям, не испытывают бесконтрольный парниковый эффект и могут оставаться в зоне обитаемости на протяжении миллиардов лет.

Политика Слуцкий провел телефонный разговор с Бутиной Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провел телефонный разговор с отбывающей наказание в США россиянкой Марией Бутиной, отметив, что важно мобилизовать все правовые инструменты для сокращения срока ее пребывания.

Политика Меркель ответила на вопрос о своем здоровье Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Происшествия МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Политика США может снять санкции с Huawei США позволит китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию.

Здоровье Как антипрививочники спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней Больше всего прививки ценят в Руанде и Бангладеш, где не так давно случилось несколько эпидемий.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+ Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.

Экономика Миллер получит около 31 млн рублей по итогам 2018 года Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам 2018 года получит вознаграждение в размере 31,247 млн руб. за работу в качестве заместителя председателя совета директоров.

Политика Путин высказался о выборе, вставшем перед странами Евросоюза Президент России Владимир Путин высказался на тему торговых противоречий между США и Китаем и удивился, что в настоящее время нет дискуссии о субсидировании европейских сельхозпроизводителей.

Футбол Сутормин в ближайшее время пройдёт медосмотр для «Рубина» В ближайшее время хавбек пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом.

Политика Гаврилов прокомментировал запрет на посещение Грузии Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов считает, что МВД Грузии продемонстрировало радикальный настрой.

Политика Путин назвал произволом дело Голунова Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.

Музыка В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Хаски Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Общество Пострадавшим от паводка в Иркутской области предоставили компенсации Почти миллиард рублей выделили из федерального бюджета и резервного фонда для выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства 29 июня.

Общество В России утвердили список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Футбол Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Происшествия ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.