Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдумВести.Ru 14:44

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что вопрос о переговорах с Россией должен принимать не только президент, депутаты Рады, но и народ.
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Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией

РИА Новости14:30

Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией

ТАСС13:52

Зеленский планирует вынести вопрос о формате переговоров с РФ на референдум

Комсомольская правда14:13

Президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией

Эхо Москвы14:01

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

RT на русском14:00

Зеленский намерен провести референдум о диалоге с РФ

Газета.Ru13:57

Глава администрации Зеленского предложил референдум о диалоге с Россией

РБК14:29
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
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Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, стали залогом итоговой победы команды в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
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Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
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Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

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США ввели новые санкции против организаций из России

В оборонном секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения из России или в Россию.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Гаджеты

Цены видеокарт на базе AMD Navi окажутся выше ожидаемых

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Икарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки

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Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
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Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 на рендерах

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Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Обновлено в 11:31
Политика

Глава украинского Минздрава назвала Россию врагом и уехала из страны

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун полетела в Швейцарию, чтобы напомнить миру о том, что Россия является врагом.
Обновлено в 07:58
Гаджеты

Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android

Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.
Обновлено в 05:32
Технологии

Сервис по заказу такси Gett получил предупреждение ФАС

Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила о предупреждении, которое вынесено ООО «Геттакси Рус» (юрлицо сервиса заказа такси Gett).
Обновлено в 15:13
Футбол

Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»

Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
Обновлено в 14:38
Футбол

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
Обновлено в 15:16
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Политика

ВЦИОМ спросил о «негативе о Резнике» в предвыборном опросе

Респондентов просили выбрать из пяти кандидатов на выборах губернатора Петербурга: Александра Беглова (врио, пойдет как самовыдвиженец), Надежды Тихоновой («Справедливая Россия»), Олега Капитанова (ЛДПР), Михаила Амосова (самовыдвиженец), Владимира Бортко (КПРФ).
Обновлено в 12:58
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Хоккей

Евгений Лисовец перешёл в ХК «Салават Юлаев»

Став ограничено свободным агентом, Лисовец принял контрактное соглашение с «Салаватом Юлаевым» сроком на два года.
Обновлено в 09:30
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
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Армия и оружие

ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск

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Театры

Жена Боярского стала худруком Театра имени Ленсовета

Супруга народного артиста России Михаила Боярского Лариса Луппиан официально вступила на должность художественного руководителя Театра имени Ленсовета.
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Игры

В Steam бесплатно раздают гоночную аркаду GRID 2

GRID 2 доступна для бесплатного скачивания в Steam. Получить игру можно по ссылке, акция продлится до 22 мая 20:00 по московскому времени.
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Авто

С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей

Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Зеленский назначил Шефира первым помощником

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.
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Apple представила обновленный MacBook Pro

Apple представила обновленный MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.
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