Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдумВести.Ru 14:44
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что вопрос о переговорах с Россией должен принимать не только президент, депутаты Рады, но и народ.
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Зеленский планирует вынести вопрос о формате переговоров с РФ на референдум
Комсомольская правда14:13
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
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Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
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