Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдумВести.Ru 14:44

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что вопрос о переговорах с Россией должен принимать не только президент, депутаты Рады, но и народ.

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

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