Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости 01:00
Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате. Это почти половина результата за весь прошлый год.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:45, Вашингтон
Политика
Немецкий врач поставил диагноз Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видео и другие данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Политика
Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus
Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
Обновлено в 04:58
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Гризманн прошел медобследование в «Барселоне»
Новичок каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн прошел медицинское обследование перед презентацией в новом клубе.
Обновлено в 05:24
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Музыка
Скандал произошел на выступлении певца и бывшего гитариста британской группы Smoky Криса Нормана в Петербурге
Уже после первых двух песен артист покинул сцену, сказав о том, что в Ледовом дворце города "паршивый звук", - пишет интернет-издание "Бумага".
Обновлено в 05:30
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Футбол
Алексей Сутормин: «Селихов поздравил с переходом в „Зенит“»
Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
Обновлено в 01:30
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Женщина забыла в общественном туалете украшения за 3 миллиона рублей
Как стало известно, около 23 часов женщина удалилась в дамскую комнату, где положила на туалетный столик кольцо Cartier из белого золота с бриллиантом стоимостью 500 000 рублей и кольцо из белого золота с белой жемчужиной стоимостью 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Минздрав Латвии предложил предоставить пациентам право отказываться от реанимации
Министерство здравоохранения Латвии совместно с представителями отрасли работает над новыми правилами, согласно которым пациент сможет отказаться от реанимации.
Обновлено в 05:26
Общество
В Якутске сняли видео, как мужчина выгуливал двух слонов
Обновлено в 04:35
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок Curiosity
NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты Марса камерой HiRISE, которая установлена на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:45
Футбол
«Ростов» начал сезон с победы над «Оренбургом»
"Ростов" одержал победу над "Оренбургом" в стартовом туре РПЛ.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек
По меньшей мере 32 человека погибли, 12 получили ранения и 17 пропали без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливных дождями, которые обрушились на Непал вечером в четверг, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на данные местного МВД.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
Жители Алтайского края жалуются на смог и химический привкус
14 июля Алтайский край накрыло смогом. Жители региона жалуются на туман и химический привкус.
Обновлено в 05:21
Спорт
Российские ватерполистки с победы стартовали на чемпионате мира
На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная России по водному поло провела свой первый матч на групповом этапе.
Обновлено в 01:40
Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Россельхознадзор выявил сокрытие вспышек болезней у животных в России
Россельхознадзор выявил случаи сокрытия вспышек болезней у животных в Волгоградской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях в 2018-2019 годах.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
Дмитрий Колдун поделился забавным снимком с дочерью
Дмитрий Колдун решил показать поклонникам, как весело проводит время с дочерью.
Обновлено 12 июля в 07:06
Политика
Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
В Петербурге впервые показали образец ЗРАК «Пальма»
Обновлено в 02:13
Спорт
Российские волейболисты обыграли Польшу и вышли в финал Лиги наций
В финале Лиги наций, который состоится в ночь на 15 июля, российские спортсмены встретятся с победителем матча между командами США и Бразилии.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины
За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
Обновлено в 05:20