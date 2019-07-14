Экономика

Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости 01:00

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Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.
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1,76 млрд евро: Немецкие инвестиции в экономику России бьют рекорды

Бизнес-новости в Кирове02:56

Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

РИА Новости01:00
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Обновлено 12 июля в 13:31
Финансы

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Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Австралии

Обновлено в 02:20
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Экс-невеста Тимати Алена Шишкова выходит замуж за звезду "Дома-2" Олег Майами сделал предложение красотке на съемках "Форт Боярда".
Обновлено в 00:38
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Известная телеведущая просит помочь липецким близнецам

Пост с просьбой о помощи для липецких братьев-близнецов Данила и Ярослава Спиридоновых появился недавно в Instagram известной телеведущей Ирэны Понарошку.
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Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
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Обновлено 12 июля в 15:40
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено вчера в 10:32
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Немецкий врач поставил диагноз Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видео и другие данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям

Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
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Тарасову сняли гипс в римской клинике

Бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике Villa Stuart.
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Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
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Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Обновлено в 01:15
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено 12 июля в 18:07
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Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло

В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
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Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ

Обновлено вчера в 14:30
Общество

В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля

Столичные власти согласовали два митинга, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23
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