Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости 01:00
Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.
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Происшествия
На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона
В свердловском Дегтярске решили увековечить память о визите на Урал 37-го президента США Ричарда Никсона.
Обновлено в 01:28
Единоборства
Де Рандами нокаутировал Лэдд на турнире UFC Fight Night 155
Голландская боец смешанного стиля (ММА) Жермен де Рандами победила американку Аспен Лэдд на турнире UFC Fight Night 155, проходившем в Сакраменто.
Обновлено в 02:53
Авто
В Сети появились в продаже поддельные смарт-ключи для BMW
На днях на сайте одного из популярных интернет-продавцов появились поддельные смарт-ключи для машин компании BMW.
Обновлено в 02:25
Политика
Бойко назвал «дикой» политику Украины в отношениях с Россией
Украина вела в экономических отношениях с Россией «дикую» политику, что вызвало падение национальной валюты, а также потерю нескольких сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 01:51
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год
Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Меладзе опубликовал домашнее фото Брежневой без макияжа
Константин Меладзе решил поделиться с поклонниками домашним фото супруги Веры Брежневой без макияжа.
Обновлено в 00:41
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено 12 июля в 13:31
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Экс-невеста Тимати Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»
Экс-невеста Тимати Алена Шишкова выходит замуж за звезду "Дома-2" Олег Майами сделал предложение красотке на съемках "Форт Боярда".
Обновлено в 00:38
Здоровье
Известная телеведущая просит помочь липецким близнецам
Пост с просьбой о помощи для липецких братьев-близнецов Данила и Ярослава Спиридоновых появился недавно в Instagram известной телеведущей Ирэны Понарошку.
Обновлено в 02:29
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может перейти в «ПСЖ»
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Немецкий врач поставил диагноз Меркель
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видео и другие данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Футбол
Тарасову сняли гипс в римской клинике
Бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике Villa Stuart.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus
Обновлено в 01:15
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
По словам соседей телеведущего, Георгий Габуния не появляется на улице без охраны В Тбилиси на дом журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2", повесили позорную табличку, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено 12 июля в 18:07
Общество
Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло
В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Обновлено вчера в 14:30
Общество
В Москве согласованы митинги по выборам на 20 и 21 июля
Столичные власти согласовали два митинга, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено вчера в 14:23