Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости 01:00
Цифры не лгут В 2018-м, по данным Бундесбанка, немецкие инвестиции в Россию достигли 3,2 миллиарда евро, прибавив 14% относительно 2017-го.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Обновлено вчера в 17:20
Игры
Оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam
Команда разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом Libretro объявила, что её популярная оболочка для эмуляторов RetroArch выйдет в Steam уже 30 июля.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Роль «папиной дочки» помогла Лизе Арзамасовой избавиться от комплексов
Подписчики актрисы Лизы Арзамасовой в Instagram напомнили ей, что накануне была годовщина начала съемок сериала «Папины дочки», в котором она исполнила свою звездную роль умной и рассудительной Галины Сергеевны.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Политика
СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США
7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Футбол
Валерий Карпин назвал преступлением позднее время начала игр «Ростова»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (2:1) пожаловался на позднее время начала игр своей команды.
Обновлено вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Леры Кудрявцевой становится копией папы
Портрет отца с дочкой стал иллюстрацией к рассказу Леры о том, на кого Мария больше похожа внешне и по характеру.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Любовь Соболь объявила голодовку в ходе предвыборной кампании
Оппозиционерка Любовь Соболь, пытающаяся зарегистрироваться кандидатом на выборы в Мосгордуму, объявила голодовку.
Обновлено в 02:44
Футбол
«Зенит», «Краснодар» и ЦСКА проведут первые матчи в чемпионате России по футболу
Тремя встречами в воскресенье продолжится первый тур чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека
В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Происшествия
Энергоснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено
Обновлено в 01:58
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в РФ
Обновлено вчера в 14:30
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Единоборства
Де Рандами нокаутировала Лэдд на турнире UFC Fight Night 155
Голландская боец смешанного стиля (ММА) Жермен де Рандами победила американку Аспен Лэдд на турнире UFC Fight Night 155, проходившем в Сакраменто.
Обновлено в 02:53
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено вчера в 00:16
Технологии
В ходе салона в Питере названы характеристики роботизированного ВТ-500
Обновлено 12 июля в 18:15
Политика
ЦИК Украины впервые в истории обнародовала фото кандидатов-мажоритарщиков: теперь можно увидеть, кто борется за кресло в Раде
Впервые в истории Украины Центральная избирательная комиссия обнародовала фото всех кандидатов в депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах.
Обновлено в 02:20
Гаджеты
Samsung запатентовала складные очки дополненной реальности
Запатентованные очки дополненной реальности от Samsung активируются только если душки полностью раскрытые.
Обновлено вчера в 14:38
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено вчера в 00:11
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна
Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
Первый смартфон Meizu с поддержкой 5G выйдет в следующем году
В следующем году технология станет «зрелой», поэтому соответствующий смартфон Meizu появится только в 2020 году.
Обновлено в 02:38
Общество
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59