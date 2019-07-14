Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости 01:00
Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате. Это почти половина результата за весь прошлый год.
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