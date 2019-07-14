Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости 01:00
Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате. Это почти половина результата за весь прошлый год.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Футбол
Хамес Родригес продолжит карьеру в «Атлетико»
Обновлено в 03:27
Теннис
Сегодня Джокович и Федерер сыграют в финале Уимблдона
Обновлено в 01:59
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волги столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Специалисты изучили генплан Барнаула и рассказали, какое будущее его ждёт
В сухом остатке будущее Барнаула выглядит так: меньше деревьев и парков, нет новых спортивных объектов, развитие промышленности под вопросом.
Обновлено в 01:09
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Здоровье
Названы три растительных масла, помогающие убрать жир на животе
Специалисты American Diabetes Association заявили, что присутствие мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров в рационе может снизить накопление висцерального - или брюшного - жира в организме.
Обновлено в 00:05
Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детей
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Жан-Поля Бельмондо наградили орденом Почетного легиона
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Приангарье число госпитализированных после наводнения выросло до 647
Число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения в Иркутской области увеличилось до 647 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Петербурженка забыла в общественном туалете украшения на 3 млн рублей
Инцидент произошел в "Ленинград Центре" Петербурженка забыла в общественном туалете драгоценности на три миллиона рублей, сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:52
Гаджеты
Раскрыты характеристики нового смартфона HTC Wildfire E
Обновлено в 02:51
Политика
СМИ назвали источник утечки писем посла Великобритании в США
7 июля стало известно о письмах, в которых Дэррок давал характеристику политике Белого дома и нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Обновлено в 02:55
Кино
Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник
Обновлено вчера в 17:20
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
В Бундестаге призвали подвергнуть Меркель медосмотру
Напомним, странное дрожание конечностей, получившее в интернете прозвище «трясучка Меркель», наблюдалось у 64-летней женщины на встречах с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаейром и премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено вчера в 11:50
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Политика
Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии
Обновлено в 03:41
Политика
Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины
За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
Обновлено в 05:20
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Музыка
Безруков спел хит «Любэ» под звук электробритвы
Обновлено в 05:37
Путешествия
Российские туристы пожаловались, что не могут выехать из Южной Кореи
Туристы из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова не могут покинуть территорию Южной Корей из-за проблем с визами.
Обновлено в 05:13
Политика
В Раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Украина только потеряла от попыток организации блокады Донбасса и российского региона Крым, поэтому Киеву надо пересмотреть свою внешнюю политику, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Леры Кудрявцевой становится копией папы
Портрет отца с дочкой стал иллюстрацией к рассказу Леры о том, на кого Мария больше похожа внешне и по характеру.
Обновлено в 03:15