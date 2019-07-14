Экономика

Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости 01:00

Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате. Это почти половина результата за весь прошлый год.
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Санкции не помешали Германии поставить рекорд по инвестициям в Россию

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Немецкие инвестиции в экономику РФ побили очередной рекорд вопреки санкциям

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Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
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Портрет отца с дочкой стал иллюстрацией к рассказу Леры о том, на кого Мария больше похожа внешне и по характеру.
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