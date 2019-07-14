Экономика

Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости вчера в 01:00

Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате. Это почти половина результата за весь прошлый год.
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Германия инвестировала в российскую экономику €1,7 млрд

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Санкции не помешали Германии поставить рекорд по инвестициям в Россию

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Немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

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Инвесторы из Германии рекордно вложились в экономику России

Газета.Ruвчера в 10:07

Немцы вопреки всем санкциям наращивают инвестиции в Россию

АБНвчера в 03:32

Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

РИА Новостивчера в 01:00
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
Происшествия

В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты

ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
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Авто

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Происшествия

Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан

Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.
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Происшествия

Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

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Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован

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Политика

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Независимые кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь (43 округ), Илья Яшин (45 округ) и Иван Жданов (8 округ) в своих социальных сетях объявили, что в понедельник придут на прием к главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.
Обновлено в 06:11
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

«Покормите эту селедку»: модель Алена Шишкова опубликовала фото в купальнике

Алена опубликовала фото в купальнике, где можно хорошо разглядеть ее похудевшую фигуру.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Общество

Матвиенко поделилась с молодежью секретом счастья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" секретом счастья.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Подмосковье задержали криминального авторитета

В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Транспорт

Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
Обновлено в 06:30
Политика

Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Экономика

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Общество

Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

Постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:27
Политика

Опубликована тайная переписка грузинских дипломатов о связях Москвы и Тбилиси

Грузинский дипломат в 2017 году предупреждала правительство страны о связях члена правящей партии «Грузинская мечта» Закарии Куцнашвили, российского парламентария Сергея Гаврилова и Ассамблеи православных депутатов.
Обновлено в 06:02
Общество

Сергей Зверев в венке затеял одиночный митинг на Байкале

В марте Зверев вышел на одиночный пикет, выступив против строительства завода по розливу питьевой бутилированной воды на Байкале.
Обновлено в 05:42
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
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Музыка

От «Сплина» до революции один шаг: 50 лет Александру Васильеву

Александру Васильеву, лидеру группы «Сплин», исполнилось 50.
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Политика

В Грузии обещали найти всех причастных к беспорядкам в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июня продолжается, отметив, что от ответственности не уйдут ни превысившие полномочия правоохранители, ни призывавшие к насилию политики.
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Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
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Авто

Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат

По словам Майка Резерфорда, качество автомобилей сегодня настолько хорошее, что клиенты ездят на них дольше, и это вредит продажам новых машин.
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Политика

Столтенберг заявил о «полной ответственности» РФ за разрушение ДРСМД

Россия понесет полную ответственность за возможное свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

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Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Обновлено вчера в 21:43
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