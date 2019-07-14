Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекордРИА Новости вчера в 01:00
Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате. Это почти половина результата за весь прошлый год.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
Происшествия
В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты
ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:09
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Авто
Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км
Обновлено в 05:14
Происшествия
Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан
Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
Политика
Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома
Независимые кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь (43 округ), Илья Яшин (45 округ) и Иван Жданов (8 округ) в своих социальных сетях объявили, что в понедельник придут на прием к главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.
Обновлено в 06:11
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
«Покормите эту селедку»: модель Алена Шишкова опубликовала фото в купальнике
Алена опубликовала фото в купальнике, где можно хорошо разглядеть ее похудевшую фигуру.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Общество
Матвиенко поделилась с молодежью секретом счастья
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" секретом счастья.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Транспорт
Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
Обновлено в 06:30
Политика
Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Экономика
Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики
"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
Обновлено в 02:34
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Общество
Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
Постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:27
Политика
Опубликована тайная переписка грузинских дипломатов о связях Москвы и Тбилиси
Грузинский дипломат в 2017 году предупреждала правительство страны о связях члена правящей партии «Грузинская мечта» Закарии Куцнашвили, российского парламентария Сергея Гаврилова и Ассамблеи православных депутатов.
Обновлено в 06:02
Общество
Сергей Зверев в венке затеял одиночный митинг на Байкале
В марте Зверев вышел на одиночный пикет, выступив против строительства завода по розливу питьевой бутилированной воды на Байкале.
Обновлено в 05:42
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Музыка
От «Сплина» до революции один шаг: 50 лет Александру Васильеву
Александру Васильеву, лидеру группы «Сплин», исполнилось 50.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
В Грузии обещали найти всех причастных к беспорядкам в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июня продолжается, отметив, что от ответственности не уйдут ни превысившие полномочия правоохранители, ни призывавшие к насилию политики.
Обновлено в 05:21
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
Обновлено в 03:24
Авто
Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
По словам Майка Резерфорда, качество автомобилей сегодня настолько хорошее, что клиенты ездят на них дольше, и это вредит продажам новых машин.
Обновлено в 02:26
Политика
Столтенберг заявил о «полной ответственности» РФ за разрушение ДРСМД
Россия понесет полную ответственность за возможное свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено вчера в 19:38
Культура
В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Обновлено вчера в 09:43
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Обновлено вчера в 21:43